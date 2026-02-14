СТЕПАНЕНКО: «Такое решение Шахтера является осложнением для украинцев»
Бывший капитан клуба – о латиноамериканском векторе селекции
Полузащитник «Эюпспора» Тарас Степаненко поделился мыслями о кадровой политике Шахтера Донецк.
«Я всегда говорил, что должна быть конструктивная критика. Когда мы достигли хорошего результата с украинскими футболистами и продали их в сильные клубы за большие деньги, я думал, что Шахтер больше обратит внимание на академию и будет давать шанс своим воспитанникам.
Но клуб снова выбрал латиноамериканское, бразильское направление. Это усложняет путь украинцам в первую команду. Глядя на то, сколько бразильцев сейчас – для меня это много.
Когда ты воспитанник академии, ты отдаешь себя не только ради контракта или денег. Это что-то большее. Иногда именно этой искры и не хватает», – сказал Степаненко.
