Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТЕПАНЕНКО: «Такое решение Шахтера является осложнением для украинцев»
Украина. Премьер лига
14 февраля 2026, 18:48 |
1489
1

СТЕПАНЕНКО: «Такое решение Шахтера является осложнением для украинцев»

Бывший капитан клуба – о латиноамериканском векторе селекции

14 февраля 2026, 18:48 |
1489
1 Comments
СТЕПАНЕНКО: «Такое решение Шахтера является осложнением для украинцев»
ФК Шахтар. Тарас Степаненко

Полузащитник «Эюпспора» Тарас Степаненко поделился мыслями о кадровой политике Шахтера Донецк.

«Я всегда говорил, что должна быть конструктивная критика. Когда мы достигли хорошего результата с украинскими футболистами и продали их в сильные клубы за большие деньги, я думал, что Шахтер больше обратит внимание на академию и будет давать шанс своим воспитанникам.

Но клуб снова выбрал латиноамериканское, бразильское направление. Это усложняет путь украинцам в первую команду. Глядя на то, сколько бразильцев сейчас – для меня это много.

Когда ты воспитанник академии, ты отдаешь себя не только ради контракта или денег. Это что-то большее. Иногда именно этой искры и не хватает», – сказал Степаненко.

По теме:
Туран рассказал, что его больше всего удивляет в украинском футболе
Милевский назвал команды, которым не место в УПЛ
Карпати готовят контракт для игрока сборной Украины. Он интересен Шахтеру
Тарас Степаненко Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Трендец
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луис Энрике вынес вердикт Илье Забарному
Футбол | 14 февраля 2026, 06:02 0
Луис Энрике вынес вердикт Илье Забарному
Луис Энрике вынес вердикт Илье Забарному

Тренер рассказал, что доволен трансфером украинца

Динамо ведет переговоры с игроком сборной Украины. Готовится контракт
Футбол | 13 февраля 2026, 20:01 6
Динамо ведет переговоры с игроком сборной Украины. Готовится контракт
Динамо ведет переговоры с игроком сборной Украины. Готовится контракт

Александр Караваев может продлить свое пребывание в киевском клубе

Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
Футбол | 14.02.2026, 05:02
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
Дубль Кейна, четыре гола Байера, Хоффенхайм продолжает удивлять
Футбол | 14.02.2026, 18:36
Дубль Кейна, четыре гола Байера, Хоффенхайм продолжает удивлять
Дубль Кейна, четыре гола Байера, Хоффенхайм продолжает удивлять
ОИ-2026. Победный спурт. Определена золотая медалистка спринта
Олимпийские игры | 14.02.2026, 16:41
ОИ-2026. Победный спурт. Определена золотая медалистка спринта
ОИ-2026. Победный спурт. Определена золотая медалистка спринта
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Boodya
Фк Маріуполь (Іллічівець) вже немає, куди український молодняк сплавляти будуть, як в старі добрі?
Ответить
0
Популярные новости
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
14.02.2026, 08:12
Футбол
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
12.02.2026, 20:25 19
Футбол
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
12.02.2026, 19:43 46
Футбол
Клуб УПЛ решил остаться в Турции
Клуб УПЛ решил остаться в Турции
13.02.2026, 13:03 3
Футбол
Определен самый богатый спортсмен Олимпиады-2026. Цифры впечатляют
Определен самый богатый спортсмен Олимпиады-2026. Цифры впечатляют
13.02.2026, 04:32 2
Олимпийские игры
Тайсон ФЬЮРИ: «Это фантастический боксер, но Бог создал его маленьким»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это фантастический боксер, но Бог создал его маленьким»
13.02.2026, 08:44 1
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Объявляю битву титанов на боксерском ринге»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Объявляю битву титанов на боксерском ринге»
14.02.2026, 02:44
Бокс
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
14.02.2026, 08:37 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем