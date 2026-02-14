Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
Ямаль после фиаско от Атлетико выступил с требованием трансфера в Барселону

Ламин хочет видеть в команде нового форварда

Ямаль после фиаско от Атлетико выступил с требованием трансфера в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль остался разочарованным после разгромного поражения от «Атлетико» Мадрид в Кубке Испании.

По информации испанских СМИ, 18-летний футболист недоволен игрой партнера по атаке Феррана Торреса, который снова не оправдал ожиданий в важном матче. Несмотря на статус одного из лучших бомбардиров команды, форвард не реализовал несколько выгодных моментов и фактически «выпал» из игры.

Сообщается, что Ямаль хотел бы видеть на позиции центрфорварда другого исполнителя, ведь считает, что команде не хватает стабильного и хладнокровного бомбардира. Поражение только усилило убеждение молодого лидера «блаугранас» в необходимости подписания топ-нападающего уже летом.

По мнению Ямаля, в решающих матчах команде нужен форвард, который будет использовать свои шансы без права на ошибку.

Ламин Ямаль Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Ферран Торрес
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
Serhii P.
Припиняйте писати казки. Ямаль не входить в менеджмент клубу і не вирішує трансферних питань.
