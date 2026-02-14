Ямаль после фиаско от Атлетико выступил с требованием трансфера в Барселону
Ламин хочет видеть в команде нового форварда
Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль остался разочарованным после разгромного поражения от «Атлетико» Мадрид в Кубке Испании.
По информации испанских СМИ, 18-летний футболист недоволен игрой партнера по атаке Феррана Торреса, который снова не оправдал ожиданий в важном матче. Несмотря на статус одного из лучших бомбардиров команды, форвард не реализовал несколько выгодных моментов и фактически «выпал» из игры.
Сообщается, что Ямаль хотел бы видеть на позиции центрфорварда другого исполнителя, ведь считает, что команде не хватает стабильного и хладнокровного бомбардира. Поражение только усилило убеждение молодого лидера «блаугранас» в необходимости подписания топ-нападающего уже летом.
По мнению Ямаля, в решающих матчах команде нужен форвард, который будет использовать свои шансы без права на ошибку.
