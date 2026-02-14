14 февраля на Колизеум Альфонсо Перес пройдет матч 24-го тура Примеры Испании, в котором Хетафе встретится с Вильярреалом.

Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Хетафе

Команда была переполнена ожиданиями, когда стало известно, что на тренерский пост возвращается Бордалас - специалист, с которым было пройдено яркий, причем очень быстрый, путь из Сегунды в плей-офф Лиги Европы. Нет, безусловно, и сейчас у Пепа есть успехи - по крайней мере, угрозу вылета во второй дивизион он нивелировал.

В нынешней темпораде казалось, что, создав некую базу, теперь наставник снова поведет подопечных в борьбу за еврокубки. Но в итоге все вылилось в пару действительно классных отрезков. Вот только после второго было шесть поражений при одной ничьей. Лишь к концу января снова начало получаться: сначала выдали ничьи с Жироной и Сельтой, а в крайнем туре даже неожиданно обыграли Алавес, причем оформив 2:0 на выезде.

Вильярреал

Клуб по итогам прошлого сезона прибавил настолько, что даже в Лигу чемпионов вернулся. Там, правда, выступление обернулось настоящей катастрофой: семь поражений и одна ничья, когда с Ювентусом дома сровняли аж на 90+ минуте, и у того не было времени как-то отреагировать. Параллельно и в кубке вылетели от скромного Расинга.

Предполагалось, что, возможно, Марселино таким образом сбрасывает турнирный балласт, сосредотачиваясь на борьбе в Примере - а там теснили сам Атлетико с третьего места. Но в январе и там было несколько неудач кряду. Впрочем, спор с мадридцами, что тоже отнюдь не блещут, еще далек от завершения. А в прошлом туре наконец-то, впервые за шесть матчей, смогли победить, и как: Эспаньол разгромили со счетом 4:1.

Статистика личных встреч

В последний раз мадридский клуб выигрывал аж в 2019-м году. Более того, оба крайних поединка были выиграны Вильярреалом.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут, что гости попытаются развить успехи, пользуясь проблемами соперника. Совсем безопасной выглядит ставка на выездную победу с форой 0 (коэффициент - 1,69 по линии БК betking).