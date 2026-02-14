Кривбасс – Согндал – 2:1. Вырвали победу. Видео голов и обзор матча

«Кривбасс» учебно-тренировочные сборы проводит в Испании. 12 февраля, подопечные Патрика ван Леувена сыграли заключительный спарринг. Соперником стал норвежский клуб «Согндал».

«Кривбасс» начал матч активно, создал несколько моментов и забил в середине первого тайма. Первым голом за клуб отметился Джозеф Джонс.

«Согндал» отыгрался на 57-й минуте. И все же «Кривбасс» смог вырвать победу. Автором решающего гола на 90-й минуте стал Глейкер Мендоза.

Товарищеский матч. Испания. 12 февраля

«Кривбасс» (Украина) – «Согндал» (Норвегия) – 2:1

Голы: Джонс, 23, Мендоса, 90 – Хинтса, 57

Видео голов и обзор матча