Кривбасс – Согндал – 2:1. Вырвали победу. Видео голов и обзор матча
«Кривбасс» завершил сборы в Испании на мажорной ноте
«Кривбасс» учебно-тренировочные сборы проводит в Испании. 12 февраля, подопечные Патрика ван Леувена сыграли заключительный спарринг. Соперником стал норвежский клуб «Согндал».
«Кривбасс» начал матч активно, создал несколько моментов и забил в середине первого тайма. Первым голом за клуб отметился Джозеф Джонс.
«Согндал» отыгрался на 57-й минуте. И все же «Кривбасс» смог вырвать победу. Автором решающего гола на 90-й минуте стал Глейкер Мендоза.
Товарищеский матч. Испания. 12 февраля
«Кривбасс» (Украина) – «Согндал» (Норвегия) – 2:1
Голы: Джонс, 23, Мендоса, 90 – Хинтса, 57
Видео голов и обзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В свое время Макаренко мог перейти в «россонери»
А Словакия тем временем обыграла Италию