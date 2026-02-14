Кривбасс – Согндал – 2:1. Вырвали победу. Видео голов и обзор матча

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Товарищеские матчи
Кривбасс
12.02.2026 13:00 – FT 2 : 1
Согндал
Украина. Премьер лига
14 февраля 2026, 13:44 |
«Кривбасс» завершил сборы в Испании на мажорной ноте

ФК Кривбасс

«Кривбасс» учебно-тренировочные сборы проводит в Испании. 12 февраля, подопечные Патрика ван Леувена сыграли заключительный спарринг. Соперником стал норвежский клуб «Согндал».

«Кривбасс» начал матч активно, создал несколько моментов и забил в середине первого тайма. Первым голом за клуб отметился Джозеф Джонс.

«Согндал» отыгрался на 57-й минуте. И все же «Кривбасс» смог вырвать победу. Автором решающего гола на 90-й минуте стал Глейкер Мендоза.

Товарищеский матч. Испания. 12 февраля

«Кривбасс» (Украина) – «Согндал» (Норвегия) – 2:1

Голы: Джонс, 23, Мендоса, 90 – Хинтса, 57

Видео голов и обзор матча

Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
