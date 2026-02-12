Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кривбасс завершил сборы победой над клубом Согндал из Норвегии
Товарищеские матчи
Кривбасс
12.02.2026 13:00 – FT 2 : 1
Согндал
Украина. Премьер лига
Кривбасс завершил сборы победой над клубом Согндал из Норвегии

Поединок «Кривбасс» – «Согндал» закончился со счетом 2:1

Кривбасс завершил сборы победой над клубом Согндал из Норвегии
ФК Кривбасс

«Кривбасс» учебно-тренировочные сборы проводит в Испании. В четверг, 12 февраля, подопечные Патрика ван Леувена сыграли заключительный спарринг. Соперником стал норвежский клуб «Согндал».

«Кривбасс» начал матч активно и создал несколько моментов. Забила команда в середине первого тайма. Первым голом за клуб отметился Джозеф Джонс.

«Согндал» отыгрался на 57-й минуте. Однако «Кривбасс» смог вырвать победу. Автором решающего гола на 90-й минуте стал Глейкер Мендоза.

Товарищеский матч. Испания. 12 февраля

«Кривбасс» (Украина) – «Согндал» (Норвегия) – 2:1

Голы: Джонс, 23, Мендоса, 90 – Хинтса, 57

По теме:
Металлист 1925 проводит спарринг с норвежским Мольде. Стартовые составы
Голы на любой вкус. Заря отгрузила немецкому клубу десять мячей
Металлист 1925 – Мольде. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
товарищеские матчи Кривбасс Кривой Рог Согндал учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Глейкер Мендоса
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
