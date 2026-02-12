Металлист 1925 проводит спарринг с норвежским Мольде. Стартовые составы

Ко второй части сезона «Металлист 1925» готовится на учебно-тренировочных сборах в Испании. В четверг, 12 февраля, команда сыграет контрольный матч с клубом «Мольде» из Норвегии.

В прошлом чемпионате Норвегии «Мольде» занял десятое место. В 30 матчах команда набрала 39 очков (12 побед, 3 ничьи, 15 поражений).

В предыдущем товарищеском матче на сборах в Испании «Металлист 1925» встретился с чемпионом Южной Кореи клубом «Чонбук». Поединок завершился вничью 1:1.

Товарищеский матч. Испания. 12 февраля, 17:00

«Металлист 1925» (Украина) – «Мольде» (Норвегия)

Трансляция матча на клубном YouTube-канале ФК «Металлист 1925»