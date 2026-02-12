Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стародубцева сыграет в отборе турнира WTA 1000 в Дубае. Известна соперница
WTA
12 февраля 2026, 17:39 |
140
1

Стародубцева сыграет в отборе турнира WTA 1000 в Дубае. Известна соперница

В первом раунде квалификации Юлия встретится с Еленой-Габриэлой Русе

12 февраля 2026, 17:39 |
140
1 Comments
Стародубцева сыграет в отборе турнира WTA 1000 в Дубае. Известна соперница
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 103) сыграет в квалификации хардового турнира WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В первом раунде отбора украинка поборется с представительницей Румынии Еленой-Габриэлой Русе (WTA 72).

Поединок состоится 13 февраля и начнется ориентировочно в 11:00 по Киеву. Ранее Стародубцева никогда не играла против Русе.

Победительница противостояния в финале отбора встретится либо с Пейтон Стернс (США, WTA 55), либо с Верой Звонаревой (WTA 580).

Стародубцева на прошлой неделе выступила в квалификации тысячника в Дохе, где вначале одолела Антонию Ружич, а в финале отбора проиграла Моюке Утидзиме.

Матчи основной сетки в Дубае пройдут с 15 по 21 февраля. Украину в основной сетке представят Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

По теме:
Обновился рейтинг WTA. Свитолина улучшила позиции, рекорд Олейниковой
Стародубцева проиграла Утидзиме в финале квалификации турнира в Дохе
Юлия Стародубцева – Моюка Утидзима. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Юлия Стародубцева Елена-Габриэла Русе WTA Дубай
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
Бокс | 12 февраля 2026, 06:45 10
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»

Украинец готов противостоять самому сложному сопернику – природе

Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
Олимпийские игры | 12 февраля 2026, 09:21 4
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ

Sport.ua выделяет самые знаковые события среды на Олимпиаде-2026

Шахтер готовит трансфер игрока сборной Украины за огромные деньги
Футбол | 12.02.2026, 07:39
Шахтер готовит трансфер игрока сборной Украины за огромные деньги
Шахтер готовит трансфер игрока сборной Украины за огромные деньги
Легендарный экс-форвард из Норвегии хочет сыграть в фильме о Джеймсе Бонде
Футбол | 12.02.2026, 14:43
Легендарный экс-форвард из Норвегии хочет сыграть в фильме о Джеймсе Бонде
Легендарный экс-форвард из Норвегии хочет сыграть в фильме о Джеймсе Бонде
Чемпионка Aus Open 2026 не без проблем вышла в 1/4 финала тысячника в Дохе
Теннис | 11.02.2026, 21:47
Чемпионка Aus Open 2026 не без проблем вышла в 1/4 финала тысячника в Дохе
Чемпионка Aus Open 2026 не без проблем вышла в 1/4 финала тысячника в Дохе
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
C.Пеклов
А що Костюк й Дубаї пропускає?
Ответить
0
Популярные новости
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
12.02.2026, 07:05 14
Футбол
Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
11.02.2026, 06:23 1
Олимпийские игры
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
10.02.2026, 16:49 21
Теннис
Дал согласие: Хаби Алонсо нашел себе новый клуб
Дал согласие: Хаби Алонсо нашел себе новый клуб
11.02.2026, 07:05 3
Футбол
Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
11.02.2026, 11:05 7
Футбол
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
12.02.2026, 10:16 146
Олимпийские игры
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
11.02.2026, 07:02 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем