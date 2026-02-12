Стародубцева сыграет в отборе турнира WTA 1000 в Дубае. Известна соперница

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 103) сыграет в квалификации хардового турнира WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В первом раунде отбора украинка поборется с представительницей Румынии Еленой-Габриэлой Русе (WTA 72).

Поединок состоится 13 февраля и начнется ориентировочно в 11:00 по Киеву. Ранее Стародубцева никогда не играла против Русе.

Победительница противостояния в финале отбора встретится либо с Пейтон Стернс (США, WTA 55), либо с Верой Звонаревой (WTA 580).

Стародубцева на прошлой неделе выступила в квалификации тысячника в Дохе, где вначале одолела Антонию Ружич, а в финале отбора проиграла Моюке Утидзиме.

Матчи основной сетки в Дубае пройдут с 15 по 21 февраля. Украину в основной сетке представят Элина Свитолина и Даяна Ястремская.