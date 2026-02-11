Чемпионка Aus Open 2026 не без проблем вышла в 1/4 финала тысячника в Дохе

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая занимает третье место в рейтинге WTA, пробилась в 1/4 финала хардового турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.

В третьем раунде казахстанка в трех сетах дожала олимпийскую чемпионку 2024 года Чжэн Циньвень (Китай, WTA 26) за 2 часа и 29 минут.

WTA 1000 Доха. Хард, 1/8 финала

Чжэн Циньвень (Китай) – Елена Рыбакина (Казахстан) [2] – 6:4, 2:6, 5:7

В третьей партии Елена побеждала 5:2 и имела матчбол на приеме в восьмом гейме, но Чжэн сумела вернуться в игру и сравнять счет. В 12-м гейме китаянка на своей подаче повела 40:0, однако Рыбакина взяла пять поинтов подряд и завершила поединок.

Чжэн и Рыбакина провели четвертое очное противостояние. Елена одержала третью победу.

Рыбакина продлила винстрик до девяти матчей. Перед тысячником она стала чемпионкой Australian Open, а на старте Дохи одолела Ван Синьюй. Следующей оппоненткой Елены будет 10-я сеяная Виктория Мбоко, которая в своей встрече третьего круга выбила Мирру Андрееву.

Елена вышла в 58-й четвертьфинал в карьере на уровне Тура и в 18-й на соревнованиях категории WTA 1000.

Чжэн Циньвень провела первый турнир с сентября 2025 года, когда не сумела доиграт матч на турнире в Пекине из-за проблем с прооперированным в июле локтем. В Дохе Чжэн успела переиграть Софию Кенин и Алишу Паркс.

