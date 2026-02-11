Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Бельгии
Проходит дальше Юнион Сент-Жилуаз
11.02.2026 21:30 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:0 4 : 1
Шарлеруа
Бельгия
11 февраля 2026, 23:45 | Обновлено 11 февраля 2026, 23:46
54
0

Определен первый финалист Кубка Бельгии

«Юнион Сент-Жилуаз» сразится за трофей

11 февраля 2026, 23:45 | Обновлено 11 февраля 2026, 23:46
54
0
Определен первый финалист Кубка Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine.

В среду, 11 февраля, состоялся ответный полуфинал Кубка Бельгии между «Юнионом Сент-Жилуаз» и «Шарлеруа».

Первый поединок между командами завершился нулевой ничьей.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Хозяева поля подошли к матчу в статусе фаворита и сумели его оправдать, добыв разгромную победу со счетом 4:1.

Финале «Юнион Сент-Жилауз» ожидает победитель пары «Андерлехт» – «Антверпен».

Кубок Бельгии. Полуфинал. 2-й матч

Юнион Сент-Жилуаз – Шарлеруа – 4:1

Голы: Давиду, 1, Фусейни, 50, Сикес, 84, Флоруц, 90+3 – Шейдлер, 3

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

Юнион Сент-Жилуаз Шарлеруа Кубок Бельгии по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
