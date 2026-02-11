Определен первый финалист Кубка Бельгии
«Юнион Сент-Жилуаз» сразится за трофей
В среду, 11 февраля, состоялся ответный полуфинал Кубка Бельгии между «Юнионом Сент-Жилуаз» и «Шарлеруа».
Первый поединок между командами завершился нулевой ничьей.
Хозяева поля подошли к матчу в статусе фаворита и сумели его оправдать, добыв разгромную победу со счетом 4:1.
Финале «Юнион Сент-Жилауз» ожидает победитель пары «Андерлехт» – «Антверпен».
Кубок Бельгии. Полуфинал. 2-й матч
Юнион Сент-Жилуаз – Шарлеруа – 4:1
Голы: Давиду, 1, Фусейни, 50, Сикес, 84, Флоруц, 90+3 – Шейдлер, 3
Фото матча:
