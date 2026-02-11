Определен первый финалист Кубка Бельгии

В среду, 11 февраля, состоялся ответный полуфинал Кубка Бельгии между «Юнионом Сент-Жилуаз» и «Шарлеруа».

Первый поединок между командами завершился нулевой ничьей.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Хозяева поля подошли к матчу в статусе фаворита и сумели его оправдать, добыв разгромную победу со счетом 4:1.

Финале «Юнион Сент-Жилауз» ожидает победитель пары «Андерлехт» – «Антверпен».

Кубок Бельгии. Полуфинал. 2-й матч

Юнион Сент-Жилуаз – Шарлеруа – 4:1

Голы: Давиду, 1, Фусейни, 50, Сикес, 84, Флоруц, 90+3 – Шейдлер, 3

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.