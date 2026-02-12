В УАФ вспомнили о вратаре сборной Украины, которого игнорирует Реброва

11 февраля 27-летие празднует голкипер мадридского «Реала» и национальной сборной Украины Андрей Лунин.

По случаю дня рождения пресс-служба УАФ обнародовала поздравления в адрес украинского вратаря.

«Андрею Лунину – 27! 🥳 Поздравляем голкипера сборной Украины с Днем рождения! 🎂», – говорится в сообщении УАФ.

Отметим, что Лунин не входил в последние заявки сборной Украины на официальные матчи.

Андрей родился в Харьковской области и начинал футбольный путь в академиях «Металлиста» и «Днепра». Уже в 17-летнем возрасте он дебютировал на профессиональном уровне в составе днепровского клуба.

По-настоящему о себе Лунин заявил в луганской «Заре», где стал основным голкипером и заинтересовал ведущие европейские клубы. В 2018 году украинец заключил контракт с «Реалом».