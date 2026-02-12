Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В УАФ вспомнили о вратаре сборной Украины, которого игнорирует Реброва
Сборная УКРАИНЫ
12 февраля 2026, 00:31 |
351
1

В УАФ вспомнили о вратаре сборной Украины, которого игнорирует Реброва

Ассоциация поздравила Андрея Лунина с днем рождения

12 февраля 2026, 00:31
351
1 Comments
В УАФ вспомнили о вратаре сборной Украины, которого игнорирует Реброва
УАФ. Андрей Лунин

11 февраля 27-летие празднует голкипер мадридского «Реала» и национальной сборной Украины Андрей Лунин.

По случаю дня рождения пресс-служба УАФ обнародовала поздравления в адрес украинского вратаря.

«Андрею Лунину – 27! 🥳

Поздравляем голкипера сборной Украины с Днем рождения! 🎂», – говорится в сообщении УАФ.

Отметим, что Лунин не входил в последние заявки сборной Украины на официальные матчи.

Андрей родился в Харьковской области и начинал футбольный путь в академиях «Металлиста» и «Днепра». Уже в 17-летнем возрасте он дебютировал на профессиональном уровне в составе днепровского клуба.

По-настоящему о себе Лунин заявил в луганской «Заре», где стал основным голкипером и заинтересовал ведущие европейские клубы. В 2018 году украинец заключил контракт с «Реалом».

По теме:
ФОТО. Звезда Барселоны купил монастырь за 2,5 млн евро. Зачем?
ФОТО. Лунин показал как отпраздновал свой день рождения. В короне
Реал выступил с официальным заявлением об Андрее Лунине
Андрей Лунин день рождения чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид сборная Украины по футболу Украинская ассоциация футбола
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
_ Moore
дебільний заголовок. Бо насправді Лунін ігнорує збірну
Ответить
0
