ФОТО. Звезда Барселоны купил монастырь за 2,5 млн евро. Зачем?
23-летний Педри инвестировал миллионы
Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри, которому всего 23 года, уже задумывается о жизни после футбола. Несмотря на текущую реабилитацию после травмы двуглавой мышцы бедра, хавбек активно строит финансовое будущее вне поля.
Как стало известно, игрок приобрел в родном Тегесте (Тенерифе) здание бывшего монастыря за 2,5 миллиона евро. Объект 1943 года постройки более 70 лет принадлежал ордену Ассумпционисток. Сделка готовилась еще с осени и была оформлена через компанию Pedrineta SL, созданную футболистом в 2023 году.
Педри планирует реконструировать комплекс и превратить его в загородный отель. В его распоряжении окажутся около 9 500 квадратных метров территории, 33 комнаты, 21 ванная, библиотека, часовня и большой участок с возможностью обустройства бассейна. Дополнительно на участке расположено современное здание в традиционном канарском стиле.
Монастырь находится рядом с природным парком Анага – одним из самых живописных мест Тенерифе. Похоже, Педри уверенно контролирует не только центр поля, но и собственные инвестиции.
