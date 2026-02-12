Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Стало известно, из-за чего игроки Тоттенхэма взбунтовались против тренера
Англия
12 февраля 2026, 01:24 | Обновлено 12 февраля 2026, 01:49
213
0

Томас Франк слишком часто ставил в пример Арсенал

Getty Images/Global Images Ukraine

Игроки «Тоттенхэма» испытывали недовольство из-за того, что бывший наставник коллектива Томас Франк слишком часто ставил в пример «Арсенал».

По информации издания The Telegraph, подобная фиксация на результатах «канониров» стала одним из факторов, ускоривших отставку специалиста. Датский тренер на общих собраниях регулярно приводил в пример успехи лидеров АПЛ, что провоцировало раздражение внутри команды.

«Он без конца упоминал «Арсенал» в беседах с подопечными, и это быстро начало их утомлять. Даже в контексте дерби на «Эмирейтс» он настойчиво подчеркивал мощь состава конкурентов.

У некоторых футболистов это вызывало лишь одну мысль: «Довольно уже разговоров об «Арсенале», – делится подробностями источник The Telegraph.

Вчера, 11 февраля, руководство «Тоттенхэма» официально расторгло контракт с Томасом Франком. Безвыигрышная серия клуба в чемпионате Англии достигла восьми встреч.

На данный момент «шпоры» располагаются на 16-й строчке в таблице АПЛ сезона-2025/2026, имея в активе 29 баллов после 26 туров. При этом на международной арене дела шли успешнее: групповой раунд Лиги чемпионов команда закончила на четвертом месте с 17 очками, что обеспечило ей участие в 1/8 финала.

Томас Франк Тоттенхэм Арсенал Лондон Английская Премьер-лига
Михаил Олексиенко Источник: The Telegraph
