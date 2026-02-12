Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Месси получил травму в матче против Барселоны
12 февраля 2026, 00:59 | Обновлено 12 февраля 2026, 01:00
Месси получил травму в матче против Барселоны

У капитана проблемы с мышцами задней поверхности бедра

Месси получил травму в матче против Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine

Как стало известно из сообщения пресс-службы «Интер Майами», Лионель Месси не явился на тренировочное занятие в среду. Причиной отсутствия капитана стали проблемы с мышцами задней поверхности левого бедра.

Аргентинский нападающий травмировался во время товарищеской встречи против эквадорского клуба «Барселона» Гуаякиль (2:2).

Период восстановления игрока и его возвращение в общую группу будет определяться медицинским штабом в зависимости от дальнейшей динамики самочувствия футболиста.

Михаил Олексиенко Источник: ФК Интер Майами
