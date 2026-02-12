Месси получил травму в матче против Барселоны

Как стало известно из сообщения пресс-службы «Интер Майами», Лионель Месси не явился на тренировочное занятие в среду. Причиной отсутствия капитана стали проблемы с мышцами задней поверхности левого бедра.

Аргентинский нападающий травмировался во время товарищеской встречи против эквадорского клуба «Барселона» Гуаякиль (2:2).

Период восстановления игрока и его возвращение в общую группу будет определяться медицинским штабом в зависимости от дальнейшей динамики самочувствия футболиста.