Экс-игрок Барсы рассказал о человеческих качествах Месси

Экс-защитник сине-гранатовых Самуэль Умтити поделился воспоминаниями о бывшем партнере по «Барселоне» Лионеле Месси, который сейчас защищает цвета «Интер Майами».

«В плане человеческих качеств Месси просто великолепен. Глядя на него, осознаешь: даже имея в коллекции все возможные трофеи, не стоит ставить себя выше окружающих. Лео уникален.

Он единственный, кто может вырвать победу в одиночку – подобный дар встречается крайне редко. Бывали случаи, когда мы громили соперника 4:0, но если он уходил с поля без гола, то оставался раздосадован. В его сознании была четкая установка – забивать в каждой встрече. Это истинная черта великого мастера.

У чужих ворот он настоящий киллер. Он идеально чувствовал темп: понимал, в какой момент нужно взорваться, а когда – придержать мяч. Он постоянно сканирует пространство вокруг себя, следя за перемещением каждого игрока.

У него всегда есть лишняя секунда в запасе. Против Лео нет универсального метода защиты, ведь он абсолютно непредсказуем», – цитирует Юмтити ресурс Goal.