ФОТО. Футбол, шоу и Снуп Догг: рэпер появится на матче Чемпионшипа

11 февраля 2026, 00:08 | Обновлено 11 февраля 2026, 00:10
Снуп Догг едет на футбол: рэпер впервые появится на матче Суонси

Getty Images/Global Images Ukraine. Снуп Догг

Снуп Догг впервые приедет в Суонси на домашний матч команды против «Престона», который состоится позже в этом месяце.

Американский рэпер, находящийся сейчас в Италии на зимних Олимпийских играх, посетит стадион «Swansea.com Stadium» на матче Чемпионшипа во вторник, 24 февраля. 54-летний артист стал совладельцем валлийского клуба в июле в составе консорциума, в который также входят бывший обладатель «Золотого мяча» Лука Модрич и американская телеведущая и писательница Марта Стюарт.

В «Суонси» сообщили, что Снуп Догг «появится у кромки поля перед матчем, чтобы возглавить предматчевое фанатское шоу», а также посетит несколько объектов местного сообщества. В интервью официальному сайту клуба он заявил:

«Я знаю, что это ожидание затянулось, но я не могу дождаться, когда наконец совершу свой первый визит в «Суонси Сити». С того момента, как мы начали обсуждать мое вхождение в число владельцев клуба, я с нетерпением ждал возможности быть вместе с вами на «Swansea.com Stadium» Я слышал много отличных отзывов об атмосфере, особенно когда мы играем при вечернем освещении. Когда я смотрел матч с «Рексхэмом», в котором мы показали, что являемся столицей валлийского футбола, шум на стадионе был невероятным – даже на расстоянии более 5 000 миль. Я не могу дождаться, чтобы стать частью этого».

На прошлой неделе Снуп Догг также попал в заголовки новостей на зимних Олимпийских играх, где он является почетным тренером сборной США в Милане и Кортина-д’Ампеццо, а также специальным корреспондентом телеканала NBC. Там он попросил британских керлингистов Брюса Моата и Дженнифер Доддс сфотографироваться с ним.

Максим Лапченко Источник: ESPN
