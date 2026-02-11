Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Ребров с помощниками посетил матч Эпицентра на сборах в Турции
Украина. Премьер лига
11 февраля 2026, 01:17 | Обновлено 11 февраля 2026, 01:31
Спарринг команды УПЛ с Тоболом посетили также Висенте Гомес и Унаи Мельгоса

ФК Эпицентр. Сергей Ребров

На матч команды УПЛ Эпицентр против Тобола из Казахстана посетил главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

Сергей Ребров присутствовал на контрольном спарринге вместе с помощником Висенте Гомесом и главным тренером сборной Украины U-21 Унаи Мельгосой.

Эпицентр одолел Тобол со счетом 3:0. Голы забили: Карлос Рохас, 39, Вадим Сидун, 62, Владислав Супряга, 85.

Сергей Ребров Эпицентр Каменец-Подольский Тобол фото Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи Висенте Гомес Унаи Мельгоса
Николай Степанов Источник: ФК Эпицентр
