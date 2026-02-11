Украина. Премьер лига11 февраля 2026, 01:17 | Обновлено 11 февраля 2026, 01:31
ФОТО. Ребров с помощниками посетил матч Эпицентра на сборах в Турции
Спарринг команды УПЛ с Тоболом посетили также Висенте Гомес и Унаи Мельгоса
11 февраля 2026, 01:17 | Обновлено 11 февраля 2026, 01:31
На матч команды УПЛ Эпицентр против Тобола из Казахстана посетил главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.
Сергей Ребров присутствовал на контрольном спарринге вместе с помощником Висенте Гомесом и главным тренером сборной Украины U-21 Унаи Мельгосой.
Эпицентр одолел Тобол со счетом 3:0. Голы забили: Карлос Рохас, 39, Вадим Сидун, 62, Владислав Супряга, 85.
ФОТО. Ребров с помощниками посетил матч Эпицентра на сборах в Турции.
