На матч команды УПЛ Эпицентр против Тобола из Казахстана посетил главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

Сергей Ребров присутствовал на контрольном спарринге вместе с помощником Висенте Гомесом и главным тренером сборной Украины U-21 Унаи Мельгосой.

Эпицентр одолел Тобол со счетом 3:0. Голы забили: Карлос Рохас, 39, Вадим Сидун, 62, Владислав Супряга, 85.

ФОТО. Ребров с помощниками посетил матч Эпицентра на сборах в Турции.