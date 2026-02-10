Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Они не угрожали нашим воротам». Пономарев – о победе над Шахтером
Украина. Премьер лига
10 февраля 2026, 23:00
«Они не угрожали нашим воротам». Пономарев – о победе над Шахтером

Состав черкасчан был приближен к боевому

«Они не угрожали нашим воротам». Пономарев – о победе над Шахтером
ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помогло его подопечным взять верх над «Шахтером» в контрольном матче на турецком сборе – 1:0.

– Чувствовалось, что для соперников этот спарринг очень принципиальный. «Горняки», видимо, хотели реабилитироваться за то довольно неожиданное поражение в чемпионате – 1:4, нам же хотелось доказать, что та победа на «Арене-Львов» не была случайной.

– Стартовый состав ЛНЗ был близок к боевому?

– Думаю, что процентов на восемьдесят. Склоняюсь к тому, что именно на этих исполнителей будем делать ставку во второй части сезона. Хотя мы очень заинтересованы в длинной скамейке запасных, ведь выступаем на двух «фронтах».

– Есть ли в ЛНЗ игроки, на которых вы не можете рассчитывать?

– У Александра Драмбаева – микротравма. Ждем его возвращения.

– «Шахтер» вас чем-то удивил?

– Знаете, я больше следил за игрой своих подопечных. Важно было усложнять «горнякам» контроль мяча, удачно действовать при подборах, компактно возле своих владений и не позволять визави пользоваться грозным «оружием»: разными передачами. Думаю, что черкасчане справились с планом на поединок.

Что касается ответа на вопрос, то дончане действовали в привычной манере, чаще владели мячом, комбинировали, но практически не угрожали нашим воротам. Почему? Выводы делайте сами.

– Тогда в свою очередь ЛНЗ чем-то заставил нервничать «горняков»?

– Об этом лучше спросить у их тренеров. Как по мне, нам удалось создать напряжение после домашних заготовок при розыгрыше стандартных положений. Кстати, и победный гол был забит в суматохе у ворот «Шахтера».

– Все же, за одним игроком в составе «Шахтера» вы все-таки следили: имею в виду бывшего лидера ЛНЗ – Проспера.

– Он очень старался, однако ему еще нужно время, чтобы привыкнуть к стилю игры своей новой команды.

– Нигериец в начале второго тайма был вынужден попросить замену из-за травмы. Не знаете, насколько она серьезна?

– После финального свистка мы с Проспером общались, но больше речь шла о том, как проходит его адаптация в «Шахтере». Надеюсь, что со здоровьем у него все будет в порядке.

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Комментарии 1
Andromed
ЛНЗ дав зрозуміти Шахтарю що в другій частині сезону їм буде непросто 
