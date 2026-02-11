Англия11 февраля 2026, 01:12 |
66
0
Эвертон – Борнмут – 1:2. За что показали красную? Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка АПЛ
11 февраля 2026, 01:12 |
66
0
10 февраля 2026 года «Эвертон» и «Борнмут» сыграли матч 26-го тура АПЛ.
Поединок на «Гудиссон Парк» завершился победой гостевой команды – 2:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 69-й минуте фланговый защитник «ирисок» Джейк О’Брайен получил прямую красную карточку за фол последней надежды.
Английская Премьер-лига 2025/26. 26-й тур, 10 февраля
Эвертон – Борнмут – 1:2
Голы: Ндиайе, 42 (пен.) – Райан, 61, Адли, 64
Удаление: О'Брайен, 69 (Эвертон)
События матча
69’
Джейк О’Брайен (Эвертон) получает красную карточку.
64’
ГОЛ ! Мяч забил Амин Адли (Борнмут), асcист Джеймс Хилл.
61’
ГОЛ ! Мяч забил Райан (Борнмут), асcист Адриен Трюффер.
42’
ГОЛ ! С пенальти забил Илиман Ндиайе (Эвертон).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футзал | 10 февраля 2026, 18:40 6
Косенко получил новый контракт
Футбол | 11 февраля 2026, 00:30 0
Комо пробился в полуфинал турнира
Футбол | 10.02.2026, 10:02
Теннис | 10.02.2026, 16:49
Футбол | 10.02.2026, 10:13
Комментарии 0
Популярные новости
10.02.2026, 06:49 4
09.02.2026, 06:42 3
10.02.2026, 08:33
10.02.2026, 03:21 4
10.02.2026, 08:46 7
09.02.2026, 08:14 1
09.02.2026, 19:18 5