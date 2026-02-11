Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Эвертон – Борнмут – 1:2. За что показали красную? Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Эвертон
10.02.2026 21:30 – FT 1 : 2
Борнмут
Англия
Эвертон – Борнмут – 1:2. За что показали красную? Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка АПЛ

Эвертон – Борнмут – 1:2. За что показали красную? Видео голов и обзор матча
10 февраля 2026 года «Эвертон» и «Борнмут» сыграли матч 26-го тура АПЛ.

Поединок на «Гудиссон Парк» завершился победой гостевой команды – 2:1.

На 69-й минуте фланговый защитник «ирисок» Джейк О’Брайен получил прямую красную карточку за фол последней надежды.

Английская Премьер-лига 2025/26. 26-й тур, 10 февраля
Эвертон – Борнмут – 1:2
Голы: Ндиайе, 42 (пен.) – Райан, 61, Адли, 64
Удаление: О'Брайен, 69 (Эвертон)

События матча

69’
Джейк О’Брайен (Эвертон) получает красную карточку.
64’
ГОЛ ! Мяч забил Амин Адли (Борнмут), асcист Джеймс Хилл.
61’
ГОЛ ! Мяч забил Райан (Борнмут), асcист Адриен Трюффер.
42’
ГОЛ ! С пенальти забил Илиман Ндиайе (Эвертон).
