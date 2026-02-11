Англия11 февраля 2026, 01:17 |
16
0
Тоттенхэм – Ньюкасл – 1:2. 8 матчей без побед. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка АПЛ
11 февраля 2026, 01:17
16
0
10 февраля 2026 года «Тоттенхэм» и «Ньюкаслом» сыграли матч 26-го тура АПЛ.
Поединок на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» завершился победой гостевой команды – 2:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Безвыигрышная серия «шпор» в АПЛ длится уже 8 поединков.
Английская Премьер-лига 2025/26. 26-й тур, 10 февраля
Тоттенхэм – Ньюкасл – 1:2
Голы: Грей, 64 – Тшау, 45+5, Рэмзи, 68
События матча
68’
ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Рэмси (Ньюкасл), асcист Энтони Гордон.
64’
ГОЛ ! Мяч забил Арчи Грей (Тоттенхэм), асcист Папе Сарр.
45’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Малик Тшау (Ньюкасл).
