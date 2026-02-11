Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тоттенхэм – Ньюкасл – 1:2. 8 матчей без побед. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
10.02.2026 21:30 – FT 1 : 2
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
11 февраля 2026, 01:17 |
16
0

Тоттенхэм – Ньюкасл – 1:2. 8 матчей без побед. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка АПЛ

11 февраля 2026, 01:17 |
16
0
Тоттенхэм – Ньюкасл – 1:2. 8 матчей без побед. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

10 февраля 2026 года «Тоттенхэм» и «Ньюкаслом» сыграли матч 26-го тура АПЛ.

Поединок на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» завершился победой гостевой команды – 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Безвыигрышная серия «шпор» в АПЛ длится уже 8 поединков.

Английская Премьер-лига 2025/26. 26-й тур, 10 февраля
Тоттенхэм – Ньюкасл – 1:2
Голы: Грей, 64 – Тшау, 45+5, Рэмзи, 68

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Рэмси (Ньюкасл), асcист Энтони Гордон.
64’
ГОЛ ! Мяч забил Арчи Грей (Тоттенхэм), асcист Папе Сарр.
45’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Малик Тшау (Ньюкасл).
По теме:
Эвертон – Борнмут – 1:2. За что показали красную? Видео голов и обзор матча
Челси – Лидс – 2:2. Безумный промах Палмера. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Голкипер Кирилл Фесюн рассказал о выступлении за Шахтер
Тоттенхэм Ньюкасл видео голов и обзор Малик Тшау Джейкоб Рэмзи Тоттенхэм - Ньюкасл Арчи Грэй
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Звезда Барселоны рассказал о депрессии, с которой он боролся 1,5 года
Футбол | 11 февраля 2026, 00:30 0
ФОТО. Звезда Барселоны рассказал о депрессии, с которой он боролся 1,5 года
ФОТО. Звезда Барселоны рассказал о депрессии, с которой он боролся 1,5 года

Араухо рассказал, что взял паузу в футболе из-за тревожности и депрессии

Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Теннис | 10 февраля 2026, 16:49 22
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе

Элина в двух сетах переиграла Даяну в матче второго круга соревнований WTA 1000 в Катаре

Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Хочется это забыть. Это моя катастрофа»
Олимпийские игры | 10.02.2026, 18:22
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Хочется это забыть. Это моя катастрофа»
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Хочется это забыть. Это моя катастрофа»
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
Футбол | 10.02.2026, 10:02
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
Футбол | 10.02.2026, 09:49
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Соперником Усика станет легендарный чемпион, который удерживал титул 12 лет
Соперником Усика станет легендарный чемпион, который удерживал титул 12 лет
09.02.2026, 11:51 2
Бокс
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
09.02.2026, 19:18 5
Футбол
Медальный зачет ОИ-2026. Определен лидер: у них уже три золота
Медальный зачет ОИ-2026. Определен лидер: у них уже три золота
09.02.2026, 06:23 1
Олимпийские игры
Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
10.02.2026, 08:46 7
Футбол
КЛИЧКО: «Мы с ним не друзья. У меня даже его номера нет»
КЛИЧКО: «Мы с ним не друзья. У меня даже его номера нет»
09.02.2026, 08:14 1
Бокс
Стало известно, почему Усик не хочет драться с Итаумой и Кабайелом
Стало известно, почему Усик не хочет драться с Итаумой и Кабайелом
10.02.2026, 03:21 4
Бокс
Суркис отказался платить самую большую зарплату лидеру Динамо
Суркис отказался платить самую большую зарплату лидеру Динамо
09.02.2026, 06:42 3
Футбол
Туран исключил двух игроков Шахтера из заявки на плей-офф Лиги конференций
Туран исключил двух игроков Шахтера из заявки на плей-офф Лиги конференций
10.02.2026, 06:49 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем