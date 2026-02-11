Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ШЕВЧЕНКО: «Главное – эффективное распределение ресурсов»
Украина. Премьер лига
11 февраля 2026, 01:47 | Обновлено 11 февраля 2026, 02:03
Президент УАФ акцентировал внимание на ответственности команды

ШЕВЧЕНКО: «Главное – эффективное распределение ресурсов»
УАФ. Андрей Шевченко

9 февраля в Доме футбола состоялась пресс-конференция президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко, посвященная подведению итогов второго года работы обновленной команды УАФ.

Во время общения с медиа президент УАФ обозначил позицию ассоциации по ключевым международным и внутренним вопросам, в частности – возможного допуска российских команд к соревнованиям, статуса украинских легионеров в странах Европы, внедрения механизма прямой компенсации для первых детских тренеров, а также представил обновленную организационную структуру администрации УАФ.

Полный текст выступления президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко:

«Хочу начать с главной новости недели, которая всколыхнула всех и касается каждого. Речь идет об интервью президента ФИФА Джанни Инфантино относительно возможного допуска россиян в футбол. УАФ отреагировала немедленно. Вы все видели наше заявление. Мы четко высказали нашу позицию, которая остается неизменной: пока продолжается война, мы категорически против возвращения россиян в футбол.

За эти дни состоялась коммуникация с представителями ФИФА на разных уровнях. На данный момент Совет ФИФА не рассматривает вопрос возвращения россиян – эту информацию также обнародовали европейские СМИ.

Я планирую встречу с Джанни Инфантино, чтобы еще раз предметно донести информацию о войне в Украине и нашу позицию. Коллеги из разных ассоциаций поддерживают нас. Пока эта поддержка сохраняется, возвращение россиян к соревнованиям не рассматривается. Теперь переходим к хорошим новостям. Речь идет о статусе украинских легионеров в Европе.

Как известно, большинство европейских стран применяет квоты к украинским футболистам-легионерам. Наша команда собрала юридические аргументы и доказательную базу, чтобы это исправить. Мы обратились к ассоциациям с объяснением, что в соответствии с нормами Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС (статья 17) такие ограничения имеют признаки дискриминации. Мы предложили пересмотреть внутренние нормы регламентов этих стран.

По результатам переговоров мы достигли положительных решений со стороны Испании, Франции, Нидерландов и Германии относительно соревнований, в которых действовали эти ограничения. Переговоры с другими ассоциациями продолжаются. Украинские спортсмены имеют право на полноценную евроинтеграцию и равные условия доступа к соревнованиям. Подробнее об этом кейсе вы еще услышите сегодня.

И еще одна свежая и эксклюзивная новость, которая касается уже наших внутренних футбольных дел. Для меня всегда был важным вопрос уважения к детским тренерам. К тем людям, которые закладывают первые футбольные знания будущим игрокам сборной Украины и профессиональных клубов.

На прошлой неделе Исполком УАФ утвердил важное дополнение к регламенту по статусу и трансферу футболистов. Теперь все первые детские тренеры будут гарантированно напрямую получать компенсацию за подготовку футболиста. Ранее эти средства получали только школы и клубы. Мы это исправили. Каждый детский тренер должен быть уверен, что его труд достойно оценен, и он может быть полностью сосредоточенным на воспитании талантов.

УАФ – это главный орган регулирования и развития футбола в Украине. Но наши ресурсы ограничены рамками, которые устанавливают наши главные стейкхолдеры – УЕФА и ФИФА. Бюджет УАФ – практически неизменный. Поэтому главное в деятельности ассоциации – то, как команда распределяет эти средства между направлениями и реальными проектами и какие результаты это приносит. Предлагаю обратить ваше внимание именно на это.

Главное в эффективной работе – создать команду людей, которые берут на себя ответственность и профессионально выполняют свои обязанности. Поэтому представляю новую оргструктуру администрации УАФ.

Вся деятельность УАФ разделена на пять дирекций, по каждой из которых был определен ответственный. Только дисциплинарные органы, отдел арбитража и направление расследований работают независимо от них. Внутреннее управление осуществляет орган «Координационный совет», в который входят президент, вице-президенты, генеральный секретарь и пять директоров направлений.

Это верхушка оргструктуры. Подробнее она будет представлена на официальных ресурсах УАФ. А структура футбольных сборных не меняется, возглавляет ее Сергей Ребров. Я часто повторяю слово «команда» – и еще раз хочу подчеркнуть это. Процессы и реформы, которые мы запустили, требуют слаженных действий большого количества специалистов. УАФ сегодня – это 200 штатных работников».

Видеозапись пресс-конференции

Фотогалерея

Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола пресс-конференция фото
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
