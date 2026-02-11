Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ямаль удивил признанием о жизни вне футбола
Испания
11 февраля 2026, 03:48 | Обновлено 11 февраля 2026, 03:49
Ямаль удивил признанием о жизни вне футбола

Вундеркинд Барселоны открыл неожиданную сторону жизни

Ямаль удивил признанием о жизни вне футбола
Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль раскрыл некоторые детали своей повседневной жизни. 18-летний футболист каталонцев рассказал о хобби и интересах за пределами стадиона. Игрок признался, что в прошлом ходил в кулинарную школу, однако со временем решил оставить эти уроки.

«Честно говоря, я прекратил обучение [на кулинарных курсах], так как осознал: это совершенно не мое. У меня выходило крайне скверно. Пожалуй, максимум, на что я способен – это приготовить картофельные наггетсы.

[В часы отдыха] я веду себя как обычный 18-летний парень: встречаюсь с приятелями, помогаю с братом, провожу время за PlayStation, гуляю... В общем, ничего необычного.

Я стараюсь уделять внимание близким и просто жить. Пытаюсь не зацикливаться только на спорте, не думать ежеминутно о предстоящей игре и не просматривать бесконечно видео с защитниками, против которых мне выходить.

Моя цель – получать удовольствие от каждого дня. Когда я на газоне, я отдаю всего себя, но как только тренировка заканчивается – стараюсь максимально абстрагироваться от футбольных дел», – цитирует Ямаля издание Mundo Deportivo.

Ламин Ямаль Барселона Ла Лига
Михаил Олексиенко Источник
