ОФИЦИАЛЬНО. Марсель уволил Роберто Де Дзерби

Французский «Марсель» официально объявил об увольнении итальянского главного тренера Роберто Де Дзерби.

Отмечается, что решение было принято после обсуждений с участием всех заинтересованных сторон в руководстве клуба: владельца, президента, спортивного директора и лично тренера.

«Марсель» хотел бы поблагодарить Роберто Де Дзерби за его преданность делу, профессионализм и серьезность, что, в частности, отразилось на втором месте, завоеванном в сезоне 2024/25», – говорится в сообщении клубной пресс-службы.

В 21 туре Лиги 1 2025/26 «Марсель» под руководством Роберто Де Дзерби набрал 39 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице.