Серия А – наименее результативная лига среди топ-15 европейских чемпионатов

Итальянская Серия А является наименее результативной лигой среди топ-15 сильнейших европейских чемпионатов в сезоне 2025/26.

В среднем за игру в чемпионате Италии забивается всего 2.42 гола.

Для сравнения посмотрим на тройку самых результативных лиг в сезоне.

Наибольшее количество голов за игру забивают команды чемпионата Нидерландов – 3.23. Чуть меньший показатель у германской Бундеслиги и чемпионата Норвегии – 3.18.

Средняя результативность матчей топ-15 европейских чемпионатов в сезоне 2025/26