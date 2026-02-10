Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Серия А – наименее результативная лига среди топ-15 европейских чемпионатов
10 февраля 2026, 19:04
105
1

Серия А – наименее результативная лига среди топ-15 европейских чемпионатов

Сравним ведущие европейские чемпионаты по среднему количеству забитых мячей за матч

Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянская Серия А является наименее результативной лигой среди топ-15 сильнейших европейских чемпионатов в сезоне 2025/26.

В среднем за игру в чемпионате Италии забивается всего 2.42 гола.

Для сравнения посмотрим на тройку самых результативных лиг в сезоне.

Наибольшее количество голов за игру забивают команды чемпионата Нидерландов – 3.23. Чуть меньший показатель у германской Бундеслиги и чемпионата Норвегии – 3.18.

Средняя результативность матчей топ-15 европейских чемпионатов в сезоне 2025/26

  • 3.23 – Eredivisie (Нидерланды)
  • 3.18 – Bundesliga (Германия)
  • 3.18 – Eliteserien (Норвегия)
  • 3.17 – Superliga (Дания)
  • 2.84 – Ekstraklasa (Польша)
  • 2.80 – Ligue 1 (Франция)
  • 2.79 – Premier League (Англия)
  • 2.77 – Liga Portugal (Португалия)
  • 2.63 – La Liga (Испания)
  • 2.63 – Chance Liga (Чехия)
  • 2.63 – Super League (Греция)
  • 2.60 – Süper Lig (Турция)
  • 2.58 – Cyprus League (Кипр)
  • 2.55 – Jupiler Pro League (Бельгия)
  • 2.42 – Serie A (Италия)
Saar
Так це логічно. Більше 100 років італійська Ліга робить ставку на захист, тактику і контратаки. Тут найкращі захисники , воротарі і півзахисники.
Ответить
0
