Матч между Шахтером и Карпатами U-19 перенесен. Известна причина

Поединок чемпионата Украины по футболу U-19 между донецким «Шахтером» и «Карпатами» перенесен. Об этом сообщает пресс-служба львовского клуба.

Матч 17-го тура был запланирован на 21 февраля, но был перенесен на 8 апреля. Причиной послужила просьба «горняков».

«Шахтер» является лидером таблицы чемпионата Украины U-19, в активе донецкой команды 42 очка и отрыв от «Динамо» в четыре пункта. «Карпаты» с 23 очками занимают восьмое место.

