Матч между Шахтером и Карпатами U-19 перенесен. Известна причина
Встреча состоится 8 апреля
Поединок чемпионата Украины по футболу U-19 между донецким «Шахтером» и «Карпатами» перенесен. Об этом сообщает пресс-служба львовского клуба.
Матч 17-го тура был запланирован на 21 февраля, но был перенесен на 8 апреля. Причиной послужила просьба «горняков».
«Шахтер» является лидером таблицы чемпионата Украины U-19, в активе донецкой команды 42 очка и отрыв от «Динамо» в четыре пункта. «Карпаты» с 23 очками занимают восьмое место.
Ранее сообщалось о том, что Алесандр Белик прокомментировал результаты спаррингов «Шахтера» U-19.
