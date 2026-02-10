Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Матч между Шахтером и Карпатами U-19 перенесен. Известна причина
Украина. Премьер лига
10 февраля 2026, 20:25 | Обновлено 10 февраля 2026, 20:38
Матч между Шахтером и Карпатами U-19 перенесен. Известна причина

Встреча состоится 8 апреля

Матч между Шахтером и Карпатами U-19 перенесен. Известна причина
ФК Карпаты

Поединок чемпионата Украины по футболу U-19 между донецким «Шахтером» и «Карпатами» перенесен. Об этом сообщает пресс-служба львовского клуба.

Матч 17-го тура был запланирован на 21 февраля, но был перенесен на 8 апреля. Причиной послужила просьба «горняков».

«Шахтер» является лидером таблицы чемпионата Украины U-19, в активе донецкой команды 42 очка и отрыв от «Динамо» в четыре пункта. «Карпаты» с 23 очками занимают восьмое место.

Ранее сообщалось о том, что Алесандр Белик прокомментировал результаты спаррингов «Шахтера» U-19.

чемпионат Украины по футболу U-19 Карпаты Львов Карпаты Львов U-19 Шахтер Донецк U-19 Шахтер Донецк перенос матчей
Даниил Кирияка Источник: Telegram
