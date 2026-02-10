Титулованный клуб собирается подписать полузащитника Шахтера

Бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Педриньо привлекает внимание «Фламенго».

По информации источника, бразильский клуб заинтересован в подписании 27-летнего футболиста гранда украинской Премьер-лиги.

В текущем сезоне Педриньо провел 25 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться шестью голами и девятью ассистами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в восемь миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» отправил украинского футболиста в другой клуб.