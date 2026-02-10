Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
10 февраля 2026, 22:04 | Обновлено 10 февраля 2026, 22:05
Титулованный клуб собирается подписать полузащитника Шахтера

Педриньо попал на радары «Фламенго»

Getty Images/Global Images Ukraine. Педриньо

Бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Педриньо привлекает внимание «Фламенго».

По информации источника, бразильский клуб заинтересован в подписании 27-летнего футболиста гранда украинской Премьер-лиги.

В текущем сезоне Педриньо провел 25 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться шестью голами и девятью ассистами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в восемь миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» отправил украинского футболиста в другой клуб.

