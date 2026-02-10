Титулованный клуб собирается подписать полузащитника Шахтера
Педриньо попал на радары «Фламенго»
Бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Педриньо привлекает внимание «Фламенго».
По информации источника, бразильский клуб заинтересован в подписании 27-летнего футболиста гранда украинской Премьер-лиги.
В текущем сезоне Педриньо провел 25 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться шестью голами и девятью ассистами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в восемь миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» отправил украинского футболиста в другой клуб.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Жорже Амарал считает, что украинец может покинуть Лиссабон
Бывший защитник сборной Украины намерен вернуться в расположение одесской команды