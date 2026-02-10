Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ШЕВЧЕНКО: «Я хочу поблагодарить тренера сборной, но мы движемся дальше»
Сборная УКРАИНЫ
10 февраля 2026, 23:22 |
ШЕВЧЕНКО: «Я хочу поблагодарить тренера сборной, но мы движемся дальше»

Андрей Николаевич – о назначении Андрущак

УАФ. Андрей Шевченко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко объявил о назначении Ии Андрущак наставником женской сборной Украины и поблагодарил бывшего наставника Владимира Пятенко.

«Женская сборная Украины начинает свой путь на чемпионат мира. У девушек сложная группа – Исландия, Англия и Испания. Я хочу поблагодарить тренера сборной, который вывел команду в дивизион А лиги наций, Владимира Пятенко – он проделал хорошую работу. Но мы движемся дальше, это цикл, который наша сборная начнет с новым тренером – Ией Андрущак, которая более 11 лет была лидером нашей сборной.

Андрущак добилась значительных успехов как тренер, стала первой женщиной, возглавившей в Украине мужскую команду, теперь мы все желаем ей успешной тренерской карьеры в женской сборной», – сказал Шевченко.

Андрей Шевченко женская сборная Украины по футболу назначение тренера Ия Андрущак Владимир Пятенко
Дмитрий Олийченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
