ШЕВЧЕНКО: «Я хочу поблагодарить тренера сборной, но мы движемся дальше»
Андрей Николаевич – о назначении Андрущак
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко объявил о назначении Ии Андрущак наставником женской сборной Украины и поблагодарил бывшего наставника Владимира Пятенко.
«Женская сборная Украины начинает свой путь на чемпионат мира. У девушек сложная группа – Исландия, Англия и Испания. Я хочу поблагодарить тренера сборной, который вывел команду в дивизион А лиги наций, Владимира Пятенко – он проделал хорошую работу. Но мы движемся дальше, это цикл, который наша сборная начнет с новым тренером – Ией Андрущак, которая более 11 лет была лидером нашей сборной.
Андрущак добилась значительных успехов как тренер, стала первой женщиной, возглавившей в Украине мужскую команду, теперь мы все желаем ей успешной тренерской карьеры в женской сборной», – сказал Шевченко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наркобанда «отпраздновала» освобождение отца Луиса Диаса – и получила 63 года тюрьмы
Подопечные Виталия Пономарева минимально обыграли «горняков» в контрольном матче