Моуриньо может возглавить топ-сборную после ЧМ-2026
Особенного хотят видеть у руля европейского гранда
Жозе Моуриньо рассматривается как кандидат на должность наставника сборной Португалии по завершении ЧМ-2026.
Согласно сведениям ESPN, 63-летнему тренеру, который на данный момент возглавляет «Бенфику», намерены предложить контракт с национальной командой сразу после того, как истечет соглашение с Роберто Мартинесом по окончании мирового первенства.
Если Моуриньо примет это предложение, вакантное место в «Бенфике» может занять Рубен Аморим, ранее тренировавший «Манчестер Юнайтед».
