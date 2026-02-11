Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Моуриньо может возглавить топ-сборную после ЧМ-2026
Португалия
11 февраля 2026, 01:13 | Обновлено 11 февраля 2026, 01:14
Особенного хотят видеть у руля европейского гранда

Моуриньо может возглавить топ-сборную после ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

Жозе Моуриньо рассматривается как кандидат на должность наставника сборной Португалии по завершении ЧМ-2026.

Согласно сведениям ESPN, 63-летнему тренеру, который на данный момент возглавляет «Бенфику», намерены предложить контракт с национальной командой сразу после того, как истечет соглашение с Роберто Мартинесом по окончании мирового первенства.

Если Моуриньо примет это предложение, вакантное место в «Бенфике» может занять Рубен Аморим, ранее тренировавший «Манчестер Юнайтед».

Михаил Олексиенко Источник: ESPN
