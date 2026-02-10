Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бенфика определилась с тренером, который может заменить Жозе Моуриньо
Португалия
10 февраля 2026, 14:22
Бенфика определилась с тренером, который может заменить Жозе Моуриньо

Лиссабонский клуб возглавит бывший тренер английского «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим

Бенфика определилась с тренером, который может заменить Жозе Моуриньо
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Бывший тренер английского «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим может возглавить португальскую «Бенфику» после завершения сезона 2025/26. Об этом сообщил ESPN.

Нынешний наставник «орлов» Жозе Моуриньо является главным кандидатом на должность нового главного тренера сборной Португалии.

Местная ассоциация футбола считает 63-летнего специалиста идеальной заменой для Роберто Мартинеса, контракт котрого истекает после завершения чемпионата мира 2026 года.

В случае ухода Жозе, лиссабонскую команду возглавит Аморим, который с ноября 2024-го по январь 2026 года работал с «красными дьяволами» и был уволен из-за неудовлетворительных результатов.

«Бенфика» занимает третье место в чемпионате Португалии, имея в своем активе 49 баллов – «орлов» опережают «Спортинг» (52 пункта) и «Порту» (56).

чемпионат Португалии по футболу Бенфика Жозе Моуриньо Рубен Аморим назначение тренера отставка Роберто Мартинес сборная Португалии по футболу
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
Перець
по схемі як грав   Манчестер в Португалії проканає
Ответить
0
