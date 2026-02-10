Бенфика определилась с тренером, который может заменить Жозе Моуриньо
Лиссабонский клуб возглавит бывший тренер английского «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим
Бывший тренер английского «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим может возглавить португальскую «Бенфику» после завершения сезона 2025/26. Об этом сообщил ESPN.
Нынешний наставник «орлов» Жозе Моуриньо является главным кандидатом на должность нового главного тренера сборной Португалии.
Местная ассоциация футбола считает 63-летнего специалиста идеальной заменой для Роберто Мартинеса, контракт котрого истекает после завершения чемпионата мира 2026 года.
В случае ухода Жозе, лиссабонскую команду возглавит Аморим, который с ноября 2024-го по январь 2026 года работал с «красными дьяволами» и был уволен из-за неудовлетворительных результатов.
«Бенфика» занимает третье место в чемпионате Португалии, имея в своем активе 49 баллов – «орлов» опережают «Спортинг» (52 пункта) и «Порту» (56).
🚨🚨| NEW: Benfica would appoint Ruben Amorim as their manager in case Jose Mourinho accepts Portugal national team’s head coach job.— CentreGoals. (@centregoals) February 10, 2026
[@ESPN] pic.twitter.com/YqA2H1JR5f
