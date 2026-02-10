Бенфика определилась с тренером, который может заменить Жозе Моуриньо

Бывший тренер английского «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим может возглавить португальскую «Бенфику» после завершения сезона 2025/26. Об этом сообщил ESPN.

Нынешний наставник «орлов» Жозе Моуриньо является главным кандидатом на должность нового главного тренера сборной Португалии.

Местная ассоциация футбола считает 63-летнего специалиста идеальной заменой для Роберто Мартинеса, контракт котрого истекает после завершения чемпионата мира 2026 года.

В случае ухода Жозе, лиссабонскую команду возглавит Аморим, который с ноября 2024-го по январь 2026 года работал с «красными дьяволами» и был уволен из-за неудовлетворительных результатов.

«Бенфика» занимает третье место в чемпионате Португалии, имея в своем активе 49 баллов – «орлов» опережают «Спортинг» (52 пункта) и «Порту» (56).