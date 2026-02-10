Обменялись голами. Верес сыграл вничью с датским Видовре

«Верес» продолжает учебно-тренировочные сборы в Турции. Во вторник, 10 февраля, подопечные Олега Шандрука провели Товарищеский матч с клубом «Видовре» из Дании.

Соперник «Вереса» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Дании и в турнирной таблице идет на четвертом месте.

Начало матча прошло при преимуществе датского клуба. Игроки «Видовре» попали в штангу, а на 12-й минуте открыли счет. Отличился Марвин Эго.

Отыгрался «Верес» но 20-й минуте. Игрок, находящийся в клубе на просмотре, ударом головой замкнул подачу с углового.

Матч проходил в напряженной борьбе. На 45-й минуте арбитр удалил по одному игроку в составе каждой команды. У «Вереса» красную карточку получил Семен Вовченко.

В конце матча «Верес» забил. Но арбитр взятие ворот не защитал, зафиксировав офсайд.

Товарищеский матч. Турция. 10 февраля

«Верес» (Украина) – «Видовре» (Дания) – 1:1

Голы: ИНП, 20 – Эго, 12