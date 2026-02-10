Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Полесье проводит товарищеский матч с шведским клубом Хальмстад
Украина. Премьер лига
Полесье проводит товарищеский матч с шведским клубом Хальмстад

Поединок «Полесье» – «Хальмстад» состоится 10 февраля в 18:00 по Киеву

ФК Полесье

«Полесье» на учебно-тренировочных сборах в Испании продолжает подготовку ко второй части сезона. Во вторник, 10 февраля, подопечные Руслана Ротаня проведут спарринг с клубом «Хальмстад» из Швеции.

Для «Полесья» это будет второй спарринг за день. Ранее житомирский клуб провел товарищеский матч с испанской «Гранадой» и одержал победу со счетом 4:3.

«Хальмстад» выступает в элитном дивизионе чемпионата Швеции, который проводится по системе весна-осень. В 2025 году команда финишировала на 11-й позиции.

Товарищеский матч. Испания. 10 февраля, 18:00

«Полесье» (Украина) – «Хальмстад» (Швеция)

Трансляция матча на клубном YouTube-канале ФК «Полесье»

Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
