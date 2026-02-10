Полесье проводит товарищеский матч с шведским клубом Хальмстад
Поединок «Полесье» – «Хальмстад» состоится 10 февраля в 18:00 по Киеву
«Полесье» на учебно-тренировочных сборах в Испании продолжает подготовку ко второй части сезона. Во вторник, 10 февраля, подопечные Руслана Ротаня проведут спарринг с клубом «Хальмстад» из Швеции.
Для «Полесья» это будет второй спарринг за день. Ранее житомирский клуб провел товарищеский матч с испанской «Гранадой» и одержал победу со счетом 4:3.
«Хальмстад» выступает в элитном дивизионе чемпионата Швеции, который проводится по системе весна-осень. В 2025 году команда финишировала на 11-й позиции.
Товарищеский матч. Испания. 10 февраля, 18:00
«Полесье» (Украина) – «Хальмстад» (Швеция)
Трансляция матча на клубном YouTube-канале ФК «Полесье»
