Полесье проводит товарищеский матч с шведским клубом Хальмстад

«Полесье» на учебно-тренировочных сборах в Испании продолжает подготовку ко второй части сезона. Во вторник, 10 февраля, подопечные Руслана Ротаня проведут спарринг с клубом «Хальмстад» из Швеции.

Для «Полесья» это будет второй спарринг за день. Ранее житомирский клуб провел товарищеский матч с испанской «Гранадой» и одержал победу со счетом 4:3.

«Хальмстад» выступает в элитном дивизионе чемпионата Швеции, который проводится по системе весна-осень. В 2025 году команда финишировала на 11-й позиции.

Товарищеский матч. Испания. 10 февраля, 18:00

«Полесье» (Украина) – «Хальмстад» (Швеция)

Трансляция матча на клубном YouTube-канале ФК «Полесье»