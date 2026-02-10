Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Коваль вернулся в Украину, подписав контракт с Черноморцем
Украина. Первая лига
10 февраля 2026, 18:21 | Обновлено 10 февраля 2026, 18:25
ОФИЦИАЛЬНО. Коваль вернулся в Украину, подписав контракт с Черноморцем

Максим Коваль стал «моряком»

10 февраля 2026, 18:21 | Обновлено 10 февраля 2026, 18:25
ОФИЦИАЛЬНО. Коваль вернулся в Украину, подписав контракт с Черноморцем
ФК Черноморец. Максим Коваль

Одесский Черноморец официально объявил о подписании украинского голкипера Максима Коваля, в свое время выступавшего за киевское Динамо. Об этом пишет клубная пресс-служба «моряков».

«Желаем Максиму быстрой адаптации, уверенной игры и надежности на последнем рубеже. Добро пожаловать в Одессу», – лаконично говорится в сообщении.

Украинский вратарь солидную часть карьеры провел в составе «Динамо» – 107 поединков, 101 пропущенный мяч и 43 матча, сыгранных «на ноль». После прекращения сотрудничества с бело-синими играл за клубы из Саудовской Аравии, Молдовы, Греции и Казахстана.

В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Черноморец занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 38 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.

Максим Коваль (футболист) Черноморец Одесса Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу трансферы
Олег Вахоцкий Источник: ФК Черноморец
