ОФИЦИАЛЬНО. Коваль вернулся в Украину, подписав контракт с Черноморцем

Одесский Черноморец официально объявил о подписании украинского голкипера Максима Коваля, в свое время выступавшего за киевское Динамо. Об этом пишет клубная пресс-служба «моряков».

«Желаем Максиму быстрой адаптации, уверенной игры и надежности на последнем рубеже. Добро пожаловать в Одессу», – лаконично говорится в сообщении.

Украинский вратарь солидную часть карьеры провел в составе «Динамо» – 107 поединков, 101 пропущенный мяч и 43 матча, сыгранных «на ноль». После прекращения сотрудничества с бело-синими играл за клубы из Саудовской Аравии, Молдовы, Греции и Казахстана.

В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Черноморец занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 38 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.