Реалу предложили основного игрока сборной Англии. В Мадриде дали ответ

Мадридскому «Реалу» предлагали подписать английского защитника Марка Гехи. Об этом сообщает Марио Кортегана.

По информации источника, когда 25-летний футболист еще выступал в составе «Кристал Пэлас», он был предложен испанскому гранду, оно в Мадриде от подписания отказались. В итоге за 20 миллионов фунтов Гехи перебрался в «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Марк Гехи првел 36 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» начал переговоры по звезде «Ливерпуля».