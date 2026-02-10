ФОТО. «Я тоже тебя люблю, Месси»: неожиданная история после победы на ЧМ

Возлюбленная полузащитника сборной Аргентины и «Интер Майами» Родриго Де Пауля – певица и актриса Тини Штессель – рассказала забавную историю, связанную с празднованием победы на чемпионате мира-2022.

По словам девушки, после триумфа на мундиале футболисты отмечали настолько бурно, что ее парень вернулся домой в очень веселом состоянии.

«После вечеринки по случаю победы на чемпионате мира Родриго пришел домой очень пьяным. Мне пришлось ухаживать за ним, как за ребенком, потому что он уже не мог продолжать праздновать. Я сказала ему, что люблю его, чтобы успокоить. А он ответил: «Я тоже тебя люблю, Месси». Я даже не знала, что сказать после этого», – с улыбкой вспомнила Тини.

История быстро разлетелась по соцсетям и вызвала волну позитивных реакций среди болельщиков, которые в очередной раз увидели не звезду мирового футбола, а обычного человека с эмоциями и слабостями.