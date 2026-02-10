Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Защитник Вереса рассказал о удалении в товарищеском матче с Видовре
Украина. Премьер лига
10 февраля 2026, 20:58 | Обновлено 10 февраля 2026, 20:59
Защитник Вереса рассказал о удалении в товарищеском матче с Видовре

Ровенская команда на турецких сборах провела предпоследний спарринг

ФК Верес. Семен Вовченко

Один из лидеров «Вереса» защитник Семен Вовченко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кто был ближе к победе в контрольном матче с датским «Видовре», который завершился вничью – 1:1.

«Перед перерывом не обошлось без обоюдного удаления. Игрок датчан грубо сыграл против меня, и я не остался в долгу. Однако не стоит драматизировать события, где-то просто эмоции взяли верх... В конце концов, была договоренность, что я выйду в первом тайме, игровая практика нужна всем, кто находится в расположении ровенчан в Турции.

Что касается хода событий в поединке, то в дебюте, видимо, из-за чрезмерного волнения, у нас не все получалось. Затем удалось взять игру под свой контроль. Старались действовать в привычном для себя стиле: высоко встречали соперника, после подборов добавляли обороты в завершающей стадии атак. С интенсивностью все было в порядке. Но поскольку голевые моменты у ворот возникали редко, поэтому ничейный итог следует признать справедливым».

13 февраля «Верес» проведет заключительный контрольный матч – с тбилисским «Динамо» и вернется домой.

По теме:
Динамо анонсировало кадровые новости: вернулся украинский вратарь
Два ассиста Леднева. Полесье сыграло вничью со шведским клубом Хальмстад
Шахтер – ЛНЗ – 0:1. Спарринг лидеров УПЛ. Видео гола и обзор
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
