Защитник Вереса рассказал о удалении в товарищеском матче с Видовре

Один из лидеров «Вереса» защитник Семен Вовченко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кто был ближе к победе в контрольном матче с датским «Видовре», который завершился вничью – 1:1.

«Перед перерывом не обошлось без обоюдного удаления. Игрок датчан грубо сыграл против меня, и я не остался в долгу. Однако не стоит драматизировать события, где-то просто эмоции взяли верх... В конце концов, была договоренность, что я выйду в первом тайме, игровая практика нужна всем, кто находится в расположении ровенчан в Турции.

Что касается хода событий в поединке, то в дебюте, видимо, из-за чрезмерного волнения, у нас не все получалось. Затем удалось взять игру под свой контроль. Старались действовать в привычном для себя стиле: высоко встречали соперника, после подборов добавляли обороты в завершающей стадии атак. С интенсивностью все было в порядке. Но поскольку голевые моменты у ворот возникали редко, поэтому ничейный итог следует признать справедливым».

13 февраля «Верес» проведет заключительный контрольный матч – с тбилисским «Динамо» и вернется домой.