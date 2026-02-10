Проспер получил травму. ЛНЗ шокировал Шахтер на сборах в Турции
Подопечные Виталия Пономарева минимально обыграли «горняков» в контрольном матче
Донецкий Шахтер и черкасский ЛНЗ провели контольный матч на учебно-тренеровочных сборах в Турции, где обе команды продолжают подготовку ко второй части сезона УПЛ.
Старт первой половины игры куда активнее провели подопечные Арды Турана. Достаточно активным был нигерийский новичок «горняков» Проспер Оба, который и нанес первый удар в игре – выстрел прошел мимо стойки ворот «фиолетовых». В первом тайме Шахтер владел инициативой, но почти не создал опасных моментов у ворот Алексея Пламарчука.
Во втором тайме картина игры несколько изменилась. ЛНЗ стало активнее выбегать в атаки. На 53 минуте игры «фиолетовые» открыли счет в игре усилиями Олега Горина, который откликнулся на передачу Яшари со штрафного и поразил ворота «горняков».
Донецкий клуб пытался найти свои моменты, чтобы сравнять счет, но безуспешно. Опасно пробивал Виктор Цуканов, имел свои моменты и Артем Бондаренко, но ворота ЛНЗ остались «сухими». Еще одна неприятность постигла Шахтер в середине второго тайма. Горнякам пришлось менять Проспера Оба, получившего травму после столкновения с Геннадием Пасичем.
Учебно-тренировочные сборы. Контрольный матч, 10 февраля
«Шахтер» (Донецк) – ЛНЗ (Черкассы) – 0:1
Голы: Горин, 53
«Шахтер» (стартовые): Ризнык, Азаров, Бондарь, Грамм, Винисиус Тобиас, Марлон, Назарина, Лукас Феррейра, Мейреллес, Кауан Элиас, Оба.
ЛНЗ (стартовые): Паламарчук, Пасич, Горин, Муравский, Дидык, Кузык, Ноникашвили, Рябов, Яшари, Твердохлеб, Ассинор
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр и Климас все объяснили
Криштиану возвращается на поле
Секта іванових не гудить?)))
Вообще, мы и не собирались выигрывать. Это был тактический слив, чтобы не портить ЛНЗ настроение перед отпуском. Мы выше этого! А счет на табло — это просто цифры для тех, кто не понимает «величия» нашей предсезонки. Учитесь признавать величие, пока мы учимся не проигрывать всем подряд!