Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Проспер получил травму. ЛНЗ шокировал Шахтер на сборах в Турции
Украина. Премьер лига
10 февраля 2026, 18:04 | Обновлено 10 февраля 2026, 18:29
889
18

Проспер получил травму. ЛНЗ шокировал Шахтер на сборах в Турции

Подопечные Виталия Пономарева минимально обыграли «горняков» в контрольном матче

Проспер получил травму. ЛНЗ шокировал Шахтер на сборах в Турции
ФК ЛНЗ

Донецкий Шахтер и черкасский ЛНЗ провели контольный матч на учебно-тренеровочных сборах в Турции, где обе команды продолжают подготовку ко второй части сезона УПЛ.

Старт первой половины игры куда активнее провели подопечные Арды Турана. Достаточно активным был нигерийский новичок «горняков» Проспер Оба, который и нанес первый удар в игре – выстрел прошел мимо стойки ворот «фиолетовых». В первом тайме Шахтер владел инициативой, но почти не создал опасных моментов у ворот Алексея Пламарчука.

Во втором тайме картина игры несколько изменилась. ЛНЗ стало активнее выбегать в атаки. На 53 минуте игры «фиолетовые» открыли счет в игре усилиями Олега Горина, который откликнулся на передачу Яшари со штрафного и поразил ворота «горняков».

Донецкий клуб пытался найти свои моменты, чтобы сравнять счет, но безуспешно. Опасно пробивал Виктор Цуканов, имел свои моменты и Артем Бондаренко, но ворота ЛНЗ остались «сухими». Еще одна неприятность постигла Шахтер в середине второго тайма. Горнякам пришлось менять Проспера Оба, получившего травму после столкновения с Геннадием Пасичем.

Учебно-тренировочные сборы. Контрольный матч, 10 февраля

«Шахтер» (Донецк) – ЛНЗ (Черкассы) – 0:1

Голы: Горин, 53

«Шахтер» (стартовые): Ризнык, Азаров, Бондарь, Грамм, Винисиус Тобиас, Марлон, Назарина, Лукас Феррейра, Мейреллес, Кауан Элиас, Оба.

ЛНЗ (стартовые): Паламарчук, Пасич, Горин, Муравский, Дидык, Кузык, Ноникашвили, Рябов, Яшари, Твердохлеб, Ассинор

ЛНЗ Черкассы Шахтер Донецк ЛНЗ - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Проспер Оба
Комментарии 19
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vladus
ЛНЗ - чемпіон України!🇺🇦🏆
Ответить
+5
Денис Брегін
кроти прям "клієнтом" стали для насіннєвих😁😁😁
Ответить
+5
sahka1981
Буває... це ж просто товарняк...
Секта іванових не гудить?)))
Ответить
+3
DK2025
А где эта престарелая ак какашка 228  неправильной ориентации, которая вчера предрекала разгромную победу своего ржавого недоразумения?!
Ответить
+3
Показать Скрыть 3 ответа
Фанат Шахтера
Мы, конечно, мастера спорта по созданию ожиданий. После 1-4 в чемпионате обещали ЛНЗ страшную месть в товарняке, навели шороху в соцсетях, а в итоге... тихонько проиграли 0-1.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
AK.228
ЛНЗ - чемпион👏👏
Ответить
0
Фанат Шахтера
Ну что, хейтеры, шах и мат! Считаю, реванш официально взят: пропустить 1 гол в товарняке после 4 в чемпе — это же чистая победа по версии наших экспертов!
Вообще, мы и не собирались выигрывать. Это был тактический слив, чтобы не портить ЛНЗ настроение перед отпуском. Мы выше этого! А счет на табло — это просто цифры для тех, кто не понимает «величия» нашей предсезонки. Учитесь признавать величие, пока мы учимся не проигрывать всем подряд!
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Dyrkach
Рахіти,так і до ментів дирявих недалеко 
Ответить
-5
Показать Скрыть 2 ответа
New Zelander
Нічого страшного адже Туран знову виставляв всіх підряд на гру. Навіть всякі Сметани та Фарини грали. Тому ця гра нічого не показує
Ответить
-6
Показать Скрыть 3 ответа
