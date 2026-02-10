Проспер получил травму. ЛНЗ шокировал Шахтер на сборах в Турции

Донецкий Шахтер и черкасский ЛНЗ провели контольный матч на учебно-тренеровочных сборах в Турции, где обе команды продолжают подготовку ко второй части сезона УПЛ.

Старт первой половины игры куда активнее провели подопечные Арды Турана. Достаточно активным был нигерийский новичок «горняков» Проспер Оба, который и нанес первый удар в игре – выстрел прошел мимо стойки ворот «фиолетовых». В первом тайме Шахтер владел инициативой, но почти не создал опасных моментов у ворот Алексея Пламарчука.

Во втором тайме картина игры несколько изменилась. ЛНЗ стало активнее выбегать в атаки. На 53 минуте игры «фиолетовые» открыли счет в игре усилиями Олега Горина, который откликнулся на передачу Яшари со штрафного и поразил ворота «горняков».

Донецкий клуб пытался найти свои моменты, чтобы сравнять счет, но безуспешно. Опасно пробивал Виктор Цуканов, имел свои моменты и Артем Бондаренко, но ворота ЛНЗ остались «сухими». Еще одна неприятность постигла Шахтер в середине второго тайма. Горнякам пришлось менять Проспера Оба, получившего травму после столкновения с Геннадием Пасичем.

Учебно-тренировочные сборы. Контрольный матч, 10 февраля

«Шахтер» (Донецк) – ЛНЗ (Черкассы) – 0:1

Голы: Горин, 53

«Шахтер» (стартовые): Ризнык, Азаров, Бондарь, Грамм, Винисиус Тобиас, Марлон, Назарина, Лукас Феррейра, Мейреллес, Кауан Элиас, Оба.

ЛНЗ (стартовые): Паламарчук, Пасич, Горин, Муравский, Дидык, Кузык, Ноникашвили, Рябов, Яшари, Твердохлеб, Ассинор