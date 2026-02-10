Англия10 февраля 2026, 18:46 | Обновлено 10 февраля 2026, 19:51
Пеп ГВАРДИОЛА: «Он очень умный. Физически сильный, быстрый»
Испанский коуч высказался о Абдукодире Хусанове
10 февраля 2026, 18:46 | Обновлено 10 февраля 2026, 19:51
Испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался об узбекском защитнике «горожан» Абдукодире Хусанове:
«Английский язык? Он не говорит как Уильям Шекспир, но становится все лучше и лучше. Он очень умный. Физически сильный, быстрый... и всегда занимает хорошие позиции».
В текущем сезоне на счету Абдукодира Хусанова 20 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он не успел отличиться ни одним результативным действием.
Ранее сообщалось о том, что Абдукодир Хусанов получил награду от «Манчестер Сити».
