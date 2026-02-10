В Барселоне приняли решение по трансферу Педри в Реал

Руководство каталонской «Барселоны» приняло решение по трансферу испанского полузащитника Педри в мадридский «Реал». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, чемпион Испании не намерен продавать 24-летнего футболиста ни за какую сумму. «Барселона» уже отклонила несколько предложений в 200 миллионов евро.

В текущем сезоне Педри провел 25 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и восьмью голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 140 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» начал переговоры по звезде «Ливерпуля».