Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Барселоне приняли решение по трансферу Педри в Реал
Испания
10 февраля 2026, 20:11 |
1565
0

В Барселоне приняли решение по трансферу Педри в Реал

Испанский полузащитник остается в Каталонии

10 февраля 2026, 20:11 |
1565
0
В Барселоне приняли решение по трансферу Педри в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Педри

Руководство каталонской «Барселоны» приняло решение по трансферу испанского полузащитника Педри в мадридский «Реал». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, чемпион Испании не намерен продавать 24-летнего футболиста ни за какую сумму. «Барселона» уже отклонила несколько предложений в 200 миллионов евро.

В текущем сезоне Педри провел 25 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и восьмью голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 140 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» начал переговоры по звезде «Ливерпуля».

По теме:
Реалу предложили основного игрока сборной Англии. В Мадриде дали ответ
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона подписала опытного конкурента для украинца
Начались переговоры: Салах может покинуть Ливерпуль уже летом
Барселона трансферы Реал Мадрид трансферы Ла Лиги Педри
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, почему Усик не хочет драться с Итаумой и Кабайелом
Бокс | 10 февраля 2026, 03:21 4
Стало известно, почему Усик не хочет драться с Итаумой и Кабайелом
Стало известно, почему Усик не хочет драться с Итаумой и Кабайелом

Александр и Климас все объяснили

ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку
Футбол | 10 февраля 2026, 03:33 7
ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку
ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку

Лапорта ушел, но будет баллотироваться снова

Проспер получил травму. ЛНЗ шокировал Шахтер на сборах в Турции
Футбол | 10.02.2026, 18:04
Проспер получил травму. ЛНЗ шокировал Шахтер на сборах в Турции
Проспер получил травму. ЛНЗ шокировал Шахтер на сборах в Турции
ФОТО. «Я тоже тебя люблю, Месси»: неожиданная история после победы на ЧМ
Футбол | 10.02.2026, 19:13
ФОТО. «Я тоже тебя люблю, Месси»: неожиданная история после победы на ЧМ
ФОТО. «Я тоже тебя люблю, Месси»: неожиданная история после победы на ЧМ
«Все это видел». Тренер сборной Украины прокомментировал падение Меркушиной
Олимпийские игры | 09.02.2026, 20:58
«Все это видел». Тренер сборной Украины прокомментировал падение Меркушиной
«Все это видел». Тренер сборной Украины прокомментировал падение Меркушиной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
10.02.2026, 10:02 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко объявил о тренерском назначении в сборную
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко объявил о тренерском назначении в сборную
09.02.2026, 14:39
Футбол
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
09.02.2026, 10:33 18
Футбол
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
09.02.2026, 08:44 2
Футбол
КЛИЧКО: «Мы с ним не друзья. У меня даже его номера нет»
КЛИЧКО: «Мы с ним не друзья. У меня даже его номера нет»
09.02.2026, 08:14 1
Бокс
Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая
Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая
08.02.2026, 20:49 6
Другие виды
Туран исключил двух игроков Шахтера из заявки на плей-офф Лиги конференций
Туран исключил двух игроков Шахтера из заявки на плей-офф Лиги конференций
10.02.2026, 06:49 4
Футбол
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
08.02.2026, 19:16 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем