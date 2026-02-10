Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Это очень хорошая идея». Французский журналист оценил переход Яремчука
Франция
Ромен Молина положительно смотрит на аренду украинского нападающего

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Известный французский журналист Ромен Молина оценил переход на правах аренды украинского форварда Романа Яремчука во французский «Лион» из греческого «Олимпиакоса».

«Не дорого ли будет платить 5 млн евро за 30-летнего игрока? Все зависит от его зарплаты – будет ли ее полностью выплачивать «Лион». Но это профиль игрока, которого в команде не было. Поэтому, на мой взгляд, это очень-очень хорошая идея, учитывая обстоятельства и цену, потому что выкуп его контракта не является обязательным.

К тому же это была просьба Паулу Фонсеки, который, как можно подумать, знает, как его использовать. Он играл в больших клубах и знаком с подобным давлением», – сказал Молина YouTube-каналу But Football Club.

Ранее Фонсека сделал заявление о Яремчуке.

Роман Яремчук Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Лион
