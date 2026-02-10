«Это очень хорошая идея». Французский журналист оценил переход Яремчука

Известный французский журналист Ромен Молина оценил переход на правах аренды украинского форварда Романа Яремчука во французский «Лион» из греческого «Олимпиакоса».

«Не дорого ли будет платить 5 млн евро за 30-летнего игрока? Все зависит от его зарплаты – будет ли ее полностью выплачивать «Лион». Но это профиль игрока, которого в команде не было. Поэтому, на мой взгляд, это очень-очень хорошая идея, учитывая обстоятельства и цену, потому что выкуп его контракта не является обязательным.

К тому же это была просьба Паулу Фонсеки, который, как можно подумать, знает, как его использовать. Он играл в больших клубах и знаком с подобным давлением», – сказал Молина YouTube-каналу But Football Club.

Ранее Фонсека сделал заявление о Яремчуке.