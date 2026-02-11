Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стала известна позиция главного тренера Аль-Насра по ситуации с Роналду
Саудовская Аравия
11 февраля 2026, 02:59 | Обновлено 11 февраля 2026, 03:01
48
0

Стала известна позиция главного тренера Аль-Насра по ситуации с Роналду

Жорже Жезуш рассматривает возможность ухода из клуба

11 февраля 2026, 02:59 | Обновлено 11 февраля 2026, 03:01
48
0
Стала известна позиция главного тренера Аль-Насра по ситуации с Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine

Португальский наставник Жорже Жезуш рассматривает возможность ухода из «Аль-Насра» в случае расставания клуба с Криштиану Роналду.

Как сообщает Arriyadiyah, главный тренер уведомил руководство о своем решении: он не намерен вести переговоры о пролонгации текущего соглашения, которое рассчитано до лета, пока не будет окончательно определена судьба 41-летнего нападающего.

При этом осведомленный источник утверждает, что продление сотрудничества с Жезушем выглядит маловероятным, так как требования специалиста довольно сложно выполнить.

Тренер находится во главе «Аль-Насра» с 2025 года.

По теме:
Начались переговоры: Салах может покинуть Ливерпуль уже летом
Вопрос решен. Роналду и Аль-Наср определились с будущим
Экс-игрок Реала раскритиковал Саудовскую лигу из-за Роналду
Жорже Жезуш Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Михаил Олексиенко Источник
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Туран исключил двух игроков Шахтера из заявки на плей-офф Лиги конференций
Футбол | 10 февраля 2026, 06:49 4
Туран исключил двух игроков Шахтера из заявки на плей-офф Лиги конференций
Туран исключил двух игроков Шахтера из заявки на плей-офф Лиги конференций

Донецкий клуб внес изменения в заявку на еврокубок

Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала престижного турнира в Дохе
Теннис | 10 февраля 2026, 21:19 6
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала престижного турнира в Дохе
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала престижного турнира в Дохе

Элина сыграет против Анны Калинской, которая одолела Эмму Наварро

ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку
Футбол | 10.02.2026, 03:33
ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку
ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку
Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
Футбол | 10.02.2026, 08:46
Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
Динамо может подписать игрока с именитой фамилией. Он уже в клубе
Футбол | 11.02.2026, 02:02
Динамо может подписать игрока с именитой фамилией. Он уже в клубе
Динамо может подписать игрока с именитой фамилией. Он уже в клубе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Медальный зачет ОИ-2026. Определен лидер: у них уже три золота
Медальный зачет ОИ-2026. Определен лидер: у них уже три золота
09.02.2026, 06:23 1
Олимпийские игры
Медальная таблица после 3-го дня ОИ. Две сборных имеют по 3 золотых награды
Медальная таблица после 3-го дня ОИ. Две сборных имеют по 3 золотых награды
10.02.2026, 06:23
Олимпийские игры
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко объявил о тренерском назначении в сборную
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко объявил о тренерском назначении в сборную
09.02.2026, 14:39
Футбол
Соперником Усика станет легендарный чемпион, который удерживал титул 12 лет
Соперником Усика станет легендарный чемпион, который удерживал титул 12 лет
09.02.2026, 11:51 2
Бокс
Динамо выступило с официальным заявлением. Неожиданное решение от Костюка
Динамо выступило с официальным заявлением. Неожиданное решение от Костюка
09.02.2026, 06:02 11
Футбол
КЛИЧКО: «Мы с ним не друзья. У меня даже его номера нет»
КЛИЧКО: «Мы с ним не друзья. У меня даже его номера нет»
09.02.2026, 08:14 1
Бокс
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
10.02.2026, 09:49 62
Футбол
Бенфика определилась с будущим Трубина. Клуб установил цену на украинца
Бенфика определилась с будущим Трубина. Клуб установил цену на украинца
09.02.2026, 14:57 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем