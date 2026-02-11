Стала известна позиция главного тренера Аль-Насра по ситуации с Роналду
Жорже Жезуш рассматривает возможность ухода из клуба
Португальский наставник Жорже Жезуш рассматривает возможность ухода из «Аль-Насра» в случае расставания клуба с Криштиану Роналду.
Как сообщает Arriyadiyah, главный тренер уведомил руководство о своем решении: он не намерен вести переговоры о пролонгации текущего соглашения, которое рассчитано до лета, пока не будет окончательно определена судьба 41-летнего нападающего.
При этом осведомленный источник утверждает, что продление сотрудничества с Жезушем выглядит маловероятным, так как требования специалиста довольно сложно выполнить.
Тренер находится во главе «Аль-Насра» с 2025 года.
