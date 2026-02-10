Начались переговоры: Салах может покинуть Ливерпуль уже летом

Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах может продолжить карьеру в «Аль-Иттихаде». Об этом сообщает Санти Ауна.

По информации источника, представитель чемпионата Саудовской Аравии начал переговоры с агентами 33-летнего футболиста.

В текущем сезоне на счету Мохамеда Салаха 25 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться шестью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» начал переговоры по звезде «Ливерпуля».