10 февраля 2026, 19:01 |
Начались переговоры: Салах может покинуть Ливерпуль уже летом

Египетский вингер может продолжить карьеру в «Аль-Иттихаде»

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах может продолжить карьеру в «Аль-Иттихаде». Об этом сообщает Санти Ауна.

По информации источника, представитель чемпионата Саудовской Аравии начал переговоры с агентами 33-летнего футболиста.

В текущем сезоне на счету Мохамеда Салаха 25 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться шестью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» начал переговоры по звезде «Ливерпуля».

