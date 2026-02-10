Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Жирона подписала опытного конкурента для украинца
Испания
10 февраля 2026, 19:14 |
1265
0

ОФИЦИАЛЬНО. Жирона подписала опытного конкурента для украинца

Рубен Бланко заключил контракт до завершения сезона

10 февраля 2026, 19:14 |
1265
0
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона подписала опытного конкурента для украинца
ФК Жирона. Рубен Бланко

Каталонская «Жирона» официально объявила о подписании испанского вратаря Рубена Бланко.

Отмечается, что 30-летний футболист подписал контракт до завершения нынешней кампании.

Трансфер состоялся на правах свободного агента, ведь в середине января игрок покинул французский «Марсель».

Подписание Бланко стало необходимостью для «Жироны» из-за травмы голкипера Марк-Андре тер Штегена. Одним из конкурентов Рубена будет украинец Владислав Крапивцов.

За последние 2 сезона Рубен Бланко не провел ни одного официального матча на профессиональном уровне. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.

По теме:
Реалу предложили основного игрока сборной Англии. В Мадриде дали ответ
Серия А – наименее результативная лига среди топ-15 европейских чемпионатов
Начались переговоры: Салах может покинуть Ливерпуль уже летом
трансферы трансферы Ла Лиги свободный агент Ла Лига Владислав Крапивцов Марк-Андре тер Штеген
Дмитрий Вус Источник: ФК Жирона
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ракицкий сообщил Черноморцу, в каком клубе намерен продолжить карьеру
Футбол | 10 февраля 2026, 10:13 1
Ракицкий сообщил Черноморцу, в каком клубе намерен продолжить карьеру
Ракицкий сообщил Черноморцу, в каком клубе намерен продолжить карьеру

Бывший защитник сборной Украины намерен вернуться в расположение одесской команды

Медальная таблица после 3-го дня ОИ. Две сборных имеют по 3 золотых награды
Олимпийские игры | 10 февраля 2026, 06:23 0
Медальная таблица после 3-го дня ОИ. Две сборных имеют по 3 золотых награды
Медальная таблица после 3-го дня ОИ. Две сборных имеют по 3 золотых награды

В топ-5 общего рейтинга входят Норвегия, Швейцария, Япония, Германия, США

ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
Футбол | 09.02.2026, 19:18
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
Эксперт: «Это самое серьезное достижение УАФ. Просто прорыв»
Футбол | 10.02.2026, 16:45
Эксперт: «Это самое серьезное достижение УАФ. Просто прорыв»
Эксперт: «Это самое серьезное достижение УАФ. Просто прорыв»
Арне СЛОТ: «Ливерпуль без ЛЧ – это недопустимо. Будет катастрофа»
Футбол | 10.02.2026, 16:40
Арне СЛОТ: «Ливерпуль без ЛЧ – это недопустимо. Будет катастрофа»
Арне СЛОТ: «Ливерпуль без ЛЧ – это недопустимо. Будет катастрофа»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бенфика определилась с будущим Трубина. Клуб установил цену на украинца
Бенфика определилась с будущим Трубина. Клуб установил цену на украинца
09.02.2026, 14:57 4
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
10.02.2026, 09:49 57
Футбол
Стало известно, почему Усик не хочет драться с Итаумой и Кабайелом
Стало известно, почему Усик не хочет драться с Итаумой и Кабайелом
10.02.2026, 03:21 4
Бокс
Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
09.02.2026, 01:55 5
Футбол
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
08.02.2026, 19:16 22
Футбол
Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая
Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая
08.02.2026, 20:49 6
Другие виды
Суркис отказался платить самую большую зарплату лидеру Динамо
Суркис отказался платить самую большую зарплату лидеру Динамо
09.02.2026, 06:42 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко объявил о тренерском назначении в сборную
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко объявил о тренерском назначении в сборную
09.02.2026, 14:39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем