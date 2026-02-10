ОФИЦИАЛЬНО. Жирона подписала опытного конкурента для украинца

Каталонская «Жирона» официально объявила о подписании испанского вратаря Рубена Бланко.

Отмечается, что 30-летний футболист подписал контракт до завершения нынешней кампании.

Трансфер состоялся на правах свободного агента, ведь в середине января игрок покинул французский «Марсель».

Подписание Бланко стало необходимостью для «Жироны» из-за травмы голкипера Марк-Андре тер Штегена. Одним из конкурентов Рубена будет украинец Владислав Крапивцов.

За последние 2 сезона Рубен Бланко не провел ни одного официального матча на профессиональном уровне. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.