Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
10 февраля 2026, 21:19 | Обновлено 10 февраля 2026, 21:23
773
1

Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала престижного турнира в Дохе

Элина сыграет против Анны Калинской, которая одолела Эмму Наварро

Getty Images/Global Images Ukraine. Анна Калинская

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 9) узнала соперницу в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.

В третьем раунде украинка сыграет против «нейтральной» Анны Калинской (WTA 28), которая во втором круге одолела 12-ю сеяную Эмму Наварро из США.

Калинская переиграла Наварро со счетм 7:5, 2:6, 6:2. Встреча завершилась за 2 часа и 6 минут. «Нейтралка» в Дохе также уже выиграла у Джессики Бузас Манейро.

Ранее Свитолина трижды играла против Калинской и трижды одержала победу (три жды на тысячниках). В 2024 году Элина справилась с россиянкой в Риме, а в 2025 одолела ее в Дубае и Монреале.

Свитолина в 1/16 финала Дохи выиграла у украинки Даяны Ястремской.

WTA 1000 Доха. Хард, 1/16 финала

Эмма Наварро (США) [12] – Анна Калинская – 5:7, 6:2, 2:6

По теме:
Даяна Ястремская – Элина Свитолина. Украинское дерби в Дохе. Видеообзор
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Пятая ракетка Гауфф вылетела из супертурнира в Дохе на стадии 1/16 финала
Элина Свитолина Анна Калинская Эмма Наварро WTA Доха
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
тяжко буде Еліні ,кацапюра зараз в гарній формі , але й Еля не з робкого десятка , думаю буде гарна гра.
