Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала престижного турнира в Дохе

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 9) узнала соперницу в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.

В третьем раунде украинка сыграет против «нейтральной» Анны Калинской (WTA 28), которая во втором круге одолела 12-ю сеяную Эмму Наварро из США.

Калинская переиграла Наварро со счетм 7:5, 2:6, 6:2. Встреча завершилась за 2 часа и 6 минут. «Нейтралка» в Дохе также уже выиграла у Джессики Бузас Манейро.

Ранее Свитолина трижды играла против Калинской и трижды одержала победу (три жды на тысячниках). В 2024 году Элина справилась с россиянкой в Риме, а в 2025 одолела ее в Дубае и Монреале.

Свитолина в 1/16 финала Дохи выиграла у украинки Даяны Ястремской.

WTA 1000 Доха. Хард, 1/16 финала

Эмма Наварро (США) [12] – Анна Калинская – 5:7, 6:2, 2:6