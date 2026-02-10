«У него Остались считанные дни». Судакову вынесли неутешительный вердикт

Бывший футболист, а ныне комментатор телеканала CMTV Жорже Амарал поделился мнениями об украинском полузащитнике лиссабонской «Бенфики» Георгии Судакове.

«У Судакова — совсем другой футбольный опыт, играть за «Шахтер» — это не то же самое, что играть на таком уровне. Но в свои 23 года это очень талантливый игрок. Позиция украинца — под нападающими. Это игрок, которому нужен Лукебакио на одном фланге, а Рафа Силва — на другом.

Когда Судаков прибыл, его сразу же отправили на левый фланг, а это не его позиция. Если у парня и так есть проблемы с тем, чтобы влиться в командную игру, а его еще и отправляют на левый фланг, то ему некуда прогрессировать. Если Судаков продолжит играть слева, у него остались считанные дни в «Бенфике», – сказал Амарал в эфире CMTV.

