ОФИЦИАЛЬНО. Один из самых дорогих форвардов пропустит ЧМ-2026 из-за травмы
Самуэль Агехова порвал крестообразные связки колена
«Порту» официально сообщил о травме колена у испанского нападающего Самуэля Агеховы.
21-летний футболист в игре против лиссабонского «Спортинга» (1:1) разорвал крестообразные связки и выбыл до окончания сезона. Ожидается, что нападающий национальной сборной Испании пропустит и чемпионат мира 2026.
В сезоне 2025/26 Самуэль Агехова провел 32 матча на клубном уровне, отличившись 20 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро, что делает его одним из самых дорогих игроков на своей позиции.
Boletim clínico: Samu— FC Porto (@FCPorto) February 10, 2026
Internacional espanhol sofreu uma entorse no joelho▶ https://t.co/GjbkspxODc pic.twitter.com/QI1txQQ6Or
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Португалец может объединиться с Месси
Украинец попал в конфликт с польскими болельщиками