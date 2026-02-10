ОФИЦИАЛЬНО. Один из самых дорогих форвардов пропустит ЧМ-2026 из-за травмы

«Порту» официально сообщил о травме колена у испанского нападающего Самуэля Агеховы.

21-летний футболист в игре против лиссабонского «Спортинга» (1:1) разорвал крестообразные связки и выбыл до окончания сезона. Ожидается, что нападающий национальной сборной Испании пропустит и чемпионат мира 2026.

В сезоне 2025/26 Самуэль Агехова провел 32 матча на клубном уровне, отличившись 20 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро, что делает его одним из самых дорогих игроков на своей позиции.