Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Один из самых дорогих форвардов пропустит ЧМ-2026 из-за травмы
Чемпионат мира
10 февраля 2026, 21:34 | Обновлено 10 февраля 2026, 21:35
1324
1

Самуэль Агехова порвал крестообразные связки колена

1324
Getty Images/Global Images Ukraine

«Порту» официально сообщил о травме колена у испанского нападающего Самуэля Агеховы.

21-летний футболист в игре против лиссабонского «Спортинга» (1:1) разорвал крестообразные связки и выбыл до окончания сезона. Ожидается, что нападающий национальной сборной Испании пропустит и чемпионат мира 2026.

В сезоне 2025/26 Самуэль Агехова провел 32 матча на клубном уровне, отличившись 20 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро, что делает его одним из самых дорогих игроков на своей позиции.

Саму Омородион Агехова ЧМ-2026 по футболу Порту сборная Испании по футболу травма травма колена чемпионат Португалии по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Порту
Dmytro Dmytro
Ех ти Джуліус,Джуліус....))) Хто знає той знає)
Ответить
0
