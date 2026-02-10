Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Руслан ДЕДУХ: «Надеюсь, что смогу как можно скорее вернуться»
Украина. Первая лига
10 февраля 2026, 17:12 |
Капитан «Левого Берега» рассказал о восстановлении после травмы

ФК Левый Берег. Руслан Дедух

Четыре месяца назад Руслан Дедух получил травму коленного сустава и перенес операцию. Игрок рассказал, как проходит реабилитация.

«Первые два месяца после операции были сверхсложными, ведь передвигался на костылях. После этого начался процесс активной реабилитации и стало проще. Возвращение на базу клуба в тренажерный зал добавило положительные эмоции. Прежде всего, хочу поблагодарить за поддержку свою девушку, ведь для меня это очень важно. Было приятно, что некоторые футболисты нашей команды приезжали ко мне в больницу. Также приезжали ко мне домой и поддерживали.

Получил от реабилитолога индивидуальную программу подготовки на две недели. Это очень важно перед началом беговой работы. Сейчас максимально нагружаем колено, чтобы потом не было проблем с этим на занятиях на поле. Пока не стоит говорить о конкретных сроках возвращения к игре, но надеюсь, что все будет по плану.

Сейчас у меня гораздо меньше времени, чем обычно, потому что проходит процесс интенсивной реабилитации. В начале пути после операции собирал LEGO и это помогало отвлекаться.

Смена тренерского штаба повлияла на рисунок игры команды. Результаты не могут не радовать. Очень тяжело смотреть матчи своей команды с трибун, но футбола без травм не бывает. Надеюсь, что смогу поскорее вернуться и помогу команде выполнить задание на сезон», – сказал Руслан Дедух.

Первая лига Украины Левый Берег Киев Руслан Дедух травма травма колена
Сергей Турчак Источник: ФК Левый Берег
