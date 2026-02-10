140 миллионов фунтов: Реал начал переговоры по звезде АПЛ

Венгерский полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи может продолжить карьеру в мадридском «Реале». Об этом сообщает TopSkills Sport UK.

По информации источника, испанский гранд начал переговоры по 25-летнему футболисту с его агентами и клубом. «Сливочные» настаивают на включении в сделку Эдуарда Камавинги.

«Ливерпуль» не намерен отпускать хавбека, но может это сделать в случае предложения в размере 140 миллионов евро.

Собослаи намерен получить зарплату в 300 тысяч фунтов в неделю по новому соглашению с «Ливерпулем», которое пока не подписано.

Ранее сообщалось о том, что Перес собирается забрать в «Реал» лидера «Барселоны».