140 миллионов фунтов: Реал начал переговоры по звезде АПЛ
Доминик Собослаи может продолжить крьеру в Мадриде
Венгерский полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи может продолжить карьеру в мадридском «Реале». Об этом сообщает TopSkills Sport UK.
По информации источника, испанский гранд начал переговоры по 25-летнему футболисту с его агентами и клубом. «Сливочные» настаивают на включении в сделку Эдуарда Камавинги.
«Ливерпуль» не намерен отпускать хавбека, но может это сделать в случае предложения в размере 140 миллионов евро.
Собослаи намерен получить зарплату в 300 тысяч фунтов в неделю по новому соглашению с «Ливерпулем», которое пока не подписано.
Ранее сообщалось о том, что Перес собирается забрать в «Реал» лидера «Барселоны».
