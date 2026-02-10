Даяна Ястремская – Элина Свитолина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Поединок 1/16 финала состоится 10 февраля в 15:30 по Киеву
10 февраля, во втором круге турнира в Дохе сыграют Даяна Ястремская (WTA 43) и Элина Свитолина (WTA 9).
Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.
Даяна Ястремская
Этот сезон для Ястремской начался не лучшим образом, она провела 8 матчей на пяти турнирах, в которых одержала всего четыре победы. Только в Брисбене спортсменка смогла выиграть дважды подряд, после этого ей такого не удавалось.
В Дохе спортсменка начала с тяжелейшей победы над испанкой Кристиной Буксой – 6:4, 4:6, 7:6. Невероятно сложным выдался третий сет, где Ястремская вела 5:3, но умудрилась проиграть три гейма кряду, поэтому пришлось совершить брейк, чтоб перевести игру на тай-брейк. У Даяны были проблемы с подачей, только 51% мячей она подавала в корт с первого раза, также смущает тот факт, что удалось выиграть только 48% мячей на первой подаче и 53% на второй.
Элина Свитолина
Для первой ракетки Украины начало сезона мощное, она смогла выиграть турнир в Окленде. Развить успех удалось на Открытом чемпионате Австралии, где она дошла до полуфинала и уступила первой ракетке мира – Арине Соболенко. Такие успехи позволили впервые после выхода из декрета вернуться в топ-10 мирового рейтинга.
В Дохе Свитолина начинает сразу со второго круга, так как здесь она седьмая сеяная. На счету теннисистки 10 побед в 11 встречах этого сезона, с поражением только от лидера мирового рейтинга. Спортсменку можно считать одним из теневых фаворитов турнира. В случае успеха, Элина выходит на победителя пары Эмма Наварро – Анна Калинская.
Личные встречи
Как показывает статистика, теннисистки играли между собой между собой всего раз, матч состоялся в далеком 2019 году, на Открытом чемпионате США, тогда Свитолина выиграла меньше, чем за час – 6:2, 6:0.
Прогноз
В этом украинском дерби Свитолина явный фаворит, на ее стороне опыт, лучшая форма, стабильность, более высокое место в мировом рейтинге. Среди преимуществ Ястремской можно выделить мощь, а также возраст, она младше соперницы на 6 лет.
Я согласен здесь с букмекерами, Свитолина за счет своего баланса и стабильной игре на задней линии должна иметь преимущество. Поставлю на успех фаворита с форой -4,5 гейма за 1,75.
15:30
