Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
10 февраля 2026, 13:15 | Обновлено 10 февраля 2026, 13:20
Даяна Ястремская – Элина Свитолина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе

Поединок 1/16 финала состоится 10 февраля в 15:30 по Киеву

Даяна Ястремская – Элина Свитолина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Коллаж Sport.ua

10 февраля, во втором круге турнира в Дохе сыграют Даяна Ястремская (WTA 43) и Элина Свитолина (WTA 9).

Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Даяна Ястремская

Этот сезон для Ястремской начался не лучшим образом, она провела 8 матчей на пяти турнирах, в которых одержала всего четыре победы. Только в Брисбене спортсменка смогла выиграть дважды подряд, после этого ей такого не удавалось.

В Дохе спортсменка начала с тяжелейшей победы над испанкой Кристиной Буксой – 6:4, 4:6, 7:6. Невероятно сложным выдался третий сет, где Ястремская вела 5:3, но умудрилась проиграть три гейма кряду, поэтому пришлось совершить брейк, чтоб перевести игру на тай-брейк. У Даяны были проблемы с подачей, только 51% мячей она подавала в корт с первого раза, также смущает тот факт, что удалось выиграть только 48% мячей на первой подаче и 53% на второй.

Getty Images/Global Images Ukraine

Элина Свитолина

Для первой ракетки Украины начало сезона мощное, она смогла выиграть турнир в Окленде. Развить успех удалось на Открытом чемпионате Австралии, где она дошла до полуфинала и уступила первой ракетке мира – Арине Соболенко. Такие успехи позволили впервые после выхода из декрета вернуться в топ-10 мирового рейтинга.

В Дохе Свитолина начинает сразу со второго круга, так как здесь она седьмая сеяная. На счету теннисистки 10 побед в 11 встречах этого сезона, с поражением только от лидера мирового рейтинга. Спортсменку можно считать одним из теневых фаворитов турнира. В случае успеха, Элина выходит на победителя пары Эмма Наварро – Анна Калинская.

Getty Images/Global Images Ukraine

Личные встречи

Как показывает статистика, теннисистки играли между собой между собой всего раз, матч состоялся в далеком 2019 году, на Открытом чемпионате США, тогда Свитолина выиграла меньше, чем за час – 6:2, 6:0.

Прогноз

В этом украинском дерби Свитолина явный фаворит, на ее стороне опыт, лучшая форма, стабильность, более высокое место в мировом рейтинге. Среди преимуществ Ястремской можно выделить мощь, а также возраст, она младше соперницы на 6 лет.

Я согласен здесь с букмекерами, Свитолина за счет своего баланса и стабильной игре на задней линии должна иметь преимущество. Поставлю на успех фаворита с форой -4,5 гейма за 1,75.

Коллаж Sport.ua
Прогноз Sport.ua
Даяна Ястремская
10.02.2026 -
15:30
Элина Свитолина
Фора Свитолиной (-4.5) 1.75
Даяна Ястремская Элина Свитолина прогнозы прогнозы на теннис WTA Доха
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
