Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
10.02.2026 16:00 - : -
ЛНЗ
Украина. Премьер лига
26
0

Шахтер – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского поединка

Шахтер – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

Товарищеский матч.

«Шахтер» – ЛНЗ - 0:0

«Шахтер»: Ризнык – Азарови, Бондарь, Грамм, Винисиус – Назарина, Марлон, Лукас – Мейреллиш, Кауан Элиас, Проспер.

Запасные: Фесюн, Баглай, Марлон Сантос, Педриньо Азеведео, Матвиенко, Конопля, Фарина, Сметана, Швед, Педриньо да Силва, Невертон, Цуканов, Бондаренко, Траоре.

ЛНЗ:

Запасные:

Стадион: «Mardan Stadium» (Анталья, Турция).

Во вторник, 10-го февраля, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся киевское «Шахтер» и черкасский ЛНЗ. Матч пройдет в Антальи, на поле стадиона «Mardan Stadium», начало в 16:00.

Лидеры чемпионской гонки УПЛ встречаются между собой уже на сборах, и при этом уже относительно скоро у них будет матч второго круга в чемпионате. И, надо же, болельщики еще и смогут увидеть эту интригующую встречу в прямом эфире.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – ЛНЗ, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Шахтер Донецк
10 февраля 2026 -
16:00
ЛНЗ
По теме:
Арда Туран назвал стартовый состав Шахтера. Сыграет ли Проспер против ЛНЗ?
Из-за тяжелой ситуации легионеры украинского клуба остались в Бразилии
Семь мячей на двоих. Полесье в спарринге обыграло испанскую Гранаду
товарищеские матчи Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ ЛНЗ Черкассы Шахтер - ЛНЗ текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
