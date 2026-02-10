Шахтер Донецк

Товарищеский матч.

«Шахтер» – ЛНЗ - 0:0

«Шахтер»: Ризнык – Азарови, Бондарь, Грамм, Винисиус – Назарина, Марлон, Лукас – Мейреллиш, Кауан Элиас, Проспер.

Запасные: Фесюн, Баглай, Марлон Сантос, Педриньо Азеведео, Матвиенко, Конопля, Фарина, Сметана, Швед, Педриньо да Силва, Невертон, Цуканов, Бондаренко, Траоре.

ЛНЗ:

Запасные:

Стадион: «Mardan Stadium» (Анталья, Турция).

Во вторник, 10-го февраля, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся киевское «Шахтер» и черкасский ЛНЗ. Матч пройдет в Антальи, на поле стадиона «Mardan Stadium», начало в 16:00.

Лидеры чемпионской гонки УПЛ встречаются между собой уже на сборах, и при этом уже относительно скоро у них будет матч второго круга в чемпионате. И, надо же, болельщики еще и смогут увидеть эту интригующую встречу в прямом эфире.

