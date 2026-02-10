Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Клопп предупредил Реал – если он станет тренером, у Мбаппе будут проблемы
Испания
10 февраля 2026, 08:12
857
2

Клопп предупредил Реал – если он станет тренером, у Мбаппе будут проблемы

Юрген хочет дать больше игрового времени Эндрику и Родриго

10 февраля 2026, 08:12 |
857
2 Comments
Клопп предупредил Реал – если он станет тренером, у Мбаппе будут проблемы
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Известный немецкий тренер Юрген Клопп может возглавить «Реал» при условии усиления состава.

По информации источника, немецкий тренер через представителей озвучил четыре трансферных требования: два центральных полузащитника, два центральных защитника и возвращение бразильца Эндрика.

Клопп хочет, чтобы «Реал» играл активный футбол с контролем мяча, поэтому полузащитники нужны для построения атак и поддержания темпа игры. В обороне ожидается приход двух центрбеков на случай ухода Алабы и Рюдигера, среди главных кандидатов – Якобо Рамон и Нико Шлоттербек.

В атаке Клопп планирует больше доверять Эндрику и Родриго, что сократит игровое время Мбаппе, Винисуса и Мастантуоно.

Президент Флорентино Перес уже проинформирован о требованиях немца, и окончательное решение будет зависеть от согласования трансферов.

Юрген Клопп Реал Мадрид назначение тренера чемпионат Испании по футболу Ла Лига Килиан Мбаппе
Дмитрий Олийченко Источник: DefensaCentral
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Денис Брегін
Спорт Уа як завжди😁
Ответить
0
TradyT
#олійченкозвільнись
Ответить
0
