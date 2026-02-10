Клопп предупредил Реал – если он станет тренером, у Мбаппе будут проблемы

Известный немецкий тренер Юрген Клопп может возглавить «Реал» при условии усиления состава.

По информации источника, немецкий тренер через представителей озвучил четыре трансферных требования: два центральных полузащитника, два центральных защитника и возвращение бразильца Эндрика.

Клопп хочет, чтобы «Реал» играл активный футбол с контролем мяча, поэтому полузащитники нужны для построения атак и поддержания темпа игры. В обороне ожидается приход двух центрбеков на случай ухода Алабы и Рюдигера, среди главных кандидатов – Якобо Рамон и Нико Шлоттербек.

В атаке Клопп планирует больше доверять Эндрику и Родриго, что сократит игровое время Мбаппе, Винисуса и Мастантуоно.

Президент Флорентино Перес уже проинформирован о требованиях немца, и окончательное решение будет зависеть от согласования трансферов.