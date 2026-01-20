Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Клопп рассказал, чем действительно занимается в Red Bull
20 января 2026, 02:07 |
Юрген находится на посту глобального куратора футбольного департамента компании

Юрген Клопп поделился мыслями о своей деятельности в структуре Red Bull.

На текущий момент экс-наставник «Ливерпуля» находится на посту глобального куратора футбольного департамента компании.

«В момент вступления в должность никто, включая меня, до конца не осознавал, в чем именно она будет заключаться. Я – Юрген Клопп, но, признаться, я не вполне понимал последствия этого статуса.

Моя роль как тренера была очевидна, но что это сулит для будущего? Многие наверняка решили: «Он ищет покоя, завязал с тренерством и хочет просто путешествовать». Однако я слишком хорошо себя знаю: подобный образ жизни не сделал бы меня счастливым.

Легче обозначить те функции, которые Клопп не выполняет. Он не является тайным наставником, который занимается подбором игроков в обход директоров Red Bull. Он не создает лишнего давления, находясь в тени.

Недавно до меня дошли слухи, будто меня называют «могильщиком тренеров», но это самое последнее звание, которое я хотел бы носить. Моя функция – консультант, наделенный полномочиями.

При этом я не привык наносить удары издалека. Я взаимодействую с представителями клубов и во многом доверяю их профессионализму. В определенных ситуациях я выступаю в роли миротворца, а в других – беру на себя ответственность за решения», – резюмировал Клопп.

Михаил Олексиенко Источник: The Athletic
